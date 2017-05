En otro momento especial, recordamos a Luca Prodan, quien nacía un 17 de mayo de 1953 en Roma, Italia , y cumpliría 64 años, y lo homenajeamos, porque sin dudas, la imagen de Luca, es una de las de mayor trascendencia del rock nacional. Dueño de una personalidad enigmática, el mítico líder de Sumo supo imprimirle a la música de los 80, un sello que perduraría a través del tiempo manteniendo su figura siempre vigente. "Luca Vive" es una frase que se ha repetido con insistencia desde que la muerte de este gran músico, y mejor persona, según los que lo conocieron, que lamentablemente se fue un 22 de diciembre de 1987, la fecha del nacimiento del mito.





La historia argenta de Prodan comenzó cuando Luca vino a la Argentina con la intención de curarse de su adicción a la heroína. Se instaló en la casa de su amigo de la adolescencia ,Timmy Mackern, y pronto comenzó a formar la banda que integrarían dos amigos que conoció por Timmy, Germán Daffunchio, y Alejandro Sokol, y se sumaría en aquel inicio una baterista inglesa ,Stephanie Nuttal, con los años, se incorporarían Roberto Pettinato, Diego Arnedo, Alberto "Superman" Troglio y Ricardo Mollo . Sumo debutó en el Pub Caroline´s de El Palomar en el verano de 1982. A partir de entonces el grupo comenzó a transitar el camino de ascenso en su carrera, y podemos decir que en el mes de marzo de 1982, los Sumo realizaron su primera participación importante en un show organizado en el Estadio de Estudiantes, en el que también participaron Riff, Los Abuelos de la Nada y Los Violadores. Al año siguiente grabaron su primer demo titulado "Corpiños en la madrugada", y el primer disco oficial llegó en 1985 con "Divididos por la felicidad", aquel que contenía el hit "La rubia tarada", el tema que alguna vez cantó con Los Redondos y que ellos no usarían, pero Luca sí, "Mejor no hablar de ciertas cosas" y grandes temas como Regtest.





Sumo siguió su evolución y editarían el segundo disco bajo el título: "Llegando los monos", la placa que incluyó dos hits que les darían alta exposición como "Los viejos vinagres", o "Que me pisen", y que escondía gemas como "TV Caliente" dedicada a su admirada actriz Virna Lisi o "Estallando desde el océano".





Recordamos a Luca Prodan, quien nacía un 17 de mayo de 1953, y quien extrañamente, se transformaría en un ícono, en una leyenda del rock argentino, más allá que llegó desde suelo europeo y estuvo menos de una década habitando nuestro suelo. Luca era, "el tano", o "el pelado", y vino en busca de su propia redención, formó Sumo, y cambió la historia del rock nacional, al otorgar otra mirada, simple, a la vida de miles de amantes de aquella banda en los 80, y ya transformado en mito desde los 90 a esta parte. En la biografía coral Luca Prodan: Libertad divino tesoro, el colaborador de Rolling Stone Oscar Jalil pasó cuatro años siguiendo la pista que dejó Prodan, de Roma a Londres y de Hurlingham a Traslasierra, y recolectó los testimonios de los principales testigos de aquel derrotero de vida salvaje y apasionado.

Te dejamos algunos:

EL SUICIDIO DE SU HERMANA LO MARCÓ PARA SIEMPRE





Claudia Prodan y su novio Carlo Pistoni se suicidaron en julio de 1979, inhalando monóxido de carbono en un auto. Antes se habían picado heroína. A Luca le impactó profundamente porque había iniciado a Claudia en el consumo. La canción "Warm List" refiere al episodio.





FORMÓ SU PRIMERA BANDA EN LONDRES





Fue en 1978 y se llamaba New Clear Heads, un juego de palabras que sintoniza con una época de miedo al armagedón nuclear en Europa. Apenas tocaron en algunos pubs y grabaron un casete donde aparece "White Trash", una de las primeras canciones que compuso Luca y que retomó con Sumo.





SU DEBUT FIGURÓ EN EL CHART INGLÉS





En 1979 participó como invitado en un simple de una banda de synthpop llamada New Musik. Su novia de ese entonces, Julie, era hermana del cantante, Tony Mansfield. El libro cuenta que la voz de Prodan aparece repitiendo la frase "They don't want your name" en la canción "Living by Numbers".





FUE CANTANTE DE LOS REDONDOS POR UNA NOCHE





En un show en Gimnasia y Esgrima de La Plata, Luca reemplazó al Indio Solari . Según Jalil, hubo algunos ensayos previos en la casa de Rocambole y en el recital Prodan cantó "Nene nena", "Criminal mambo" y "Mejor no hablar de ciertas cosas" (los Redondos no la volvieron a tocar, pero Sumo la grabó).





NUNCA LLAMÓ "PUTOS" A LOS INTEGRANTES DE VIRUS





Un mito del rock cuenta que Prodan dijo: "Ahora viene la banda de los putos". En realidad, al terminar el show de Sumo en el festival Rock in Bali, en enero de 1988, Prodan dijo: "Nosotros nos vamos. A él [Pettinato] lo vamos a matar ahora por tocar como un boludo y ahora vienen... ¿Quién viene? ¡Virus! Lo que pasa es que somos todos putos...Tenemos ganas".





UNA VIDENTE LE DIJO QUE ERA LA REENCARNACIÓN DE EVA PERÓN





Tras fugarse del colegio escocés Gordonstoun, volvió a Roma sin avisar a su familia (hasta que se cruzó de casualidad con Andrea y su madre). En esa época, tocó la guitarra en la calle y vendió artesanías. Una tarde, su hermana lo llevó a visitar a una vidente: la mujer le dijo que él era la reencarnación de Eva Perón. Luca no sabía de quién le hablaba.





En cuanto a la cronología discográfica, te recordamos que Sumo editaría en 1987, y como tercer y último álbum : "After Chabón", un disco plagado de clásicos, pero ese sería el último material , ya que Luca Prodan murió el 22 de diciembre de ese mismo año.

"Pocas veces se pintó en las paredes por la vida como ocurrió con la frase "Luca Vive". Sin duda, Luca Prodan es uno de los próceres del rock nacional y está en la memoria colectiva de las jóvenes generaciones de argentinos. Dos grupos derivaron de Sumo: Divididos y Las Pelotas, muchas recopilaciones oficiales salieron a la calle, y desde el mismo día de su entierro, cientos de fans visitan su sepultura en el cementerio de Avellaneda. Los homenajes van desde la clásica pintada «Luca Not Dead» hasta enterrar por el pico, una botella de ginebra. La mayor convocatoria se da en el aniversario de su muerte, los 22 de diciembre, pero pocos recuerdan que se fue muy joven con 34 años, y quien en sus últimos años de vida argenta, intentaba tal vez en el barrio del Abasto, estar alejado de la sociedad «careta», consumista y machista. Él buscaba entender a los desamparados, a los marginales; los conocía y lo conocían como el «Tano» o el «Pelado». Y advertía con claridad a los jóvenes sobre nuestra idiosincrasia «no vayas a la escuela, porque San Martín te espera». Seguramente varios lo recuerdan jugando con la escalera mecánica o, sentado, pensando, en el andén del subte. Tal vez por estas cosas e incluso por la actualidad de sus letras, muchos sostienen LUCA NOT DEAD.





