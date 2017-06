Ni olvido ni perdón: los Backstreet Boys hicieron su "versión" de Despacito

En cada uno de los integrantes de los Backstreet Boys hay un talento único... un único talento.





Sin embargo, cuando se trata de interpretar un tema en español que no sea Nunca te haré llorar (I´ll never break your heart) la historia no funciona del todo bien.





Durante una entrevista en Miami, AJ, Howie, Kevin, Brian y Nick intentaron revivir esas lecciones en español con Despacito. Nervioso, el grupo hizo lo que pudo, pero el resultado fue desastroso, aunque –eso sí– muy divertido.





Si bien les pusieron el mix que hiciera Justin Bieber , tal vez para hacerlos sentir más en confianza, ni eso pudo salvarlos de este bochornoso momento.