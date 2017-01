Neil Young introducirá a Pearl Jam al Salón de la Fama del Rock

Apodado "El padrino del grunge", el creador de temas como "Harvest moon" y "Heart of gold" devolverá favores a Pearl Jam, debido a que fue el vocalista de esta banda, Eddie Vedder, el encargado de introducirlo en ese museo cuando en 1995 le llegó su turno, según consignan medios estadounidenses.



Cabe destacar que el ingreso al Salón de la Fama debe producirse como mínimo a 25 años del lanzamiento del primer disco del homenajeado y el reconocimiento es alcanzado cuando el artista es presentado por algún colega.



En tal sentido, Pearl Jam editó su famoso primer trabajo "Ten" en 1991, lo que lo habilita a ser miembro a partir de la ceremonia que se llevará a cabo el 7 de abril, en el Barclays Center, de Nueva York.



Los caminos de Pearl Jam y Neil Young se cruzaron en 1993 cuando compartieron una interpretación del clásico "Rocking in a free world" en los MTV Video Music Awards de 1993. Dos años más tarde, la banda de Seattle fue el grupo de apoyo de Young en su disco "Mirror Ball".



A pesar de que boicoteó la incorporación de nuevos miembros en 1997, cuando iba a ser incorporado por segunda vez como miembro del grupo Buffalo Springfiels, porque el evento iba a ser transmitido por televisión, Young no puso objeciones en que, en esta oportunidad, el acto pueda verse a través de la cadena HBO.



El autor de "Rocking in a free world" ya ofició de presentador de The Everly Brothers, Woody Guthrie, Jimi Hendrix, Paul McCartney, The Pretenders y Tom Waits.

El músico Neil Young será el encargado de anunciar el ingreso de la banda Pearl Jam en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en una ceremonia que también consagrará a la cantante folk Joan Baez, el rapero Tupac Shakur, Yes, Journey, Electric Light Orchestra y Nile Rodgers.