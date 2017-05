Maxi Trusso presenta un nuevo tema titulado "Always a reason", corte adelanto de lo que será su próximo disco.





Es una nueva etapa en la carrera del artista nacido en la Argentina, ya que apuesta a un sonido distinto inspirado en la música que escuchaba cuando era pequeño. En ella se pueden percibir influencias vintage de la década de los 80 y con toques afroamericanos. Maxi describe el tema como una canción melancólico-romántica; o lo que él llama: "dark love".





MAXI TRUSSO 2







En el 2016 Trusso lanzó su último disco "The Last Call"; actualmente nominado a los Premios Gardel como "Mejor Álbum Artista Masculino Pop". La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 6 de junio. De este material discográfico se desprenden algunos de sus numerosos éxitos como: Streets of Rock and Roll, Taste of Love y Make You Mine.





Maxi Trusso tuvo su momento de gloria en el país con su hit "Please me", en el 2011. Su pasión por la música empezó desde muy chico y lo llevo irse a vivir a Italia cuando era un adolescente. Más tarde vivió en Inglaterra, donde comenzó a relacionarse de una manera más profesional en el mundo de la música.





Estilo y vanguardia en Fm Montecrtisto 93.7 y Diario Uno.