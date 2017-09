Murió Walter Becker fundador de Steely Dan

Walter Becker, líder fundador junto a Donald Fagen del dúo estadounidense de rock Steely Dan, murió a los 67 años, según se informó en su sitio oficial, aunque no se dieron a conocer detalles de los motivos de su deceso.





Este año, Becker había tenido que suspender una serie de actuaciones prevista con la banda por una intervención quirúrgica, aunque en esa oportunidad también se mantuvo un hermetismo sobre el mal que lo aquejaba.





Pocos minutos después de conocerse la noticia, su compañero en el popular dúo escribió una emotiva carta que publicó en las redes sociales, en las que despedía a su amigo y socio musical.





"Era listo como un látigo, un excelente guitarrista y un gran compositor. Tenía una mirada cínica sobre la naturaleza humana, que lo incluía, y era histéricamente divertido", expresó Fagen.





Y anticipó: "Tengo la intención de manener viva la música que hemos creado todo el tiempo que pueda con la banda Steely Dan".





Compañeros de estudios desde 1967, Becker y Fagen decidieron conformar un grupo de folk-rock que incluyera ritmos del funk, el Rythm & Blues y el jazz.





De esta manea, en 1971 nace el grupo que tuvo un gran éxito en la primera mitad de esa década, con canciones como "Do it again" y "Reelin in the years".





Tras girar durante varios años y realizar numerosas presentaciones televisivas, el grupo abandonó los escenarios y se convirtió en una banda de estudio, ocasión en la que se valió de famosos sesionistas.

En este sentido, Steely Dan contó con los servicios de artistas como Steve Gadd, Mark Knofler, Larry Carlton, Jeff Porcaro, Hiram Bullock y Wayne Shorter, entre otros.





Hacia la década del 90, el grupo viró su sonido al jazz y retomó sus actuaciones en vivo, las cuales mantuvo hasta la actualidad, a pesar de las complicaciones de salud de Becker.





En Argentina, el dúo cuenta con un selecto grupo de fans, entre los que se encuentra nada menos que el músico Charly García





Precisamente, Larry Carlton, el virtuoso de la guitarra que grabó tanto con Steely Dan como con Charly, en el disco "Clics Modernos", lamentó la muerte de Becker, a través de las redes sociales.





"Muy, muy triste esta mañana. Escuché sobre el fallecimiento de Walter Becker. Un ícono musical y un tipo maravilloso. Mis condolencias a su familia y a Donald. R.I.P.", escribió.