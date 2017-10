Murió George Young, productor de los primeros éxitos de AC/DC

El músico George Young, pionero del pop australiano, autor de hits como "Love is in the air" y productor de los primeros éxitos de AC/DC, murió a los 70 años, informó la discográfica Alberts, aunque no se detallaron las causas de su deceso.





"Es con gran tristeza que Alberts ha tenido conocimiento de la muerte de George Young. George fue un pionero que, junto a íntimos amigos como Harry Vanda y Ted Albert, creó un nuevo sonido para la industria musical australiana. Se lo echará de menos", dice el comunicado de la empresa discográfica.





Aunque había nacido en el Reino Unido, el músico emigró junto a su familia a Australia, en donde formó el influyente grupo Easybeats, conocido por haber sentado las bases del pop-rock en ese país con éxitos como "Friday on my mind".





Al disolverse la banda, en 1969, siguió su carrera como compositor junto a su compañero Harry Vanda, con quien creó el hit de 1977 para John Paul Young "Love is in the air" y varias canciones famosas de grupos como The Angels y Flash and The Pan.





En esa misma época, se convirtió en el productor de la joven banda AC/DC, con quien trabajó en sus primeros éxitos como "TNT", "High Voltage" y "Let there be rock".





Precisamente, la página oficial del grupo liderado por los hermanos Angus y Malcolm Young lamentó la muerte de la leyenda de la música australiana, a quien le reconocieron su mérito en la historia de la popular banda.





"Sin su ayuda y consejo no habría habido AC/CD. Como músico, compositor, productor, consejero y mucho más no se podría pedir a alguien más dedicado y profesional. Como hermano, no se podría pedir a uno mejor", reza el mensaje.