Much Music celebrará los 30 años del debut de los Ramones

El especial "RamonesManía", que celebra a través de los temas que más influenciaron al rock la historia de la banda neoyorquina de punk que llenó varios Obras y un estadio River y logró instalar el género entre los jóvenes, se emitirá el próximo lunes, a las 11, por la pantalla de Much Music.



Durante más de dos décadas, los Ramones estuvieron lejos de cosechar la popularidad en general, sin embargo en Argentina las cosas se sucedieron de manera diferente: llenaron estadios de fútbol y el bajista Dee Dee vivió cinco años en el país, luego de entablar una relación con la platense Bárbara Zampini.



El primer concierto de los Ramones en Argentina fue en Obras, el miércoles 4 de febrero de 1987: Así comenzó a construirse una relación que se extendió a lo largo ocho años y 21 recitales en suelo local, de los 2200 (recitales más o recitales menos) que se cuentan en la trayectoria de los autores de clásicos como "Blitzkrieg Bop", "Somebody put something on my drink" y "Beat on the Brat".



Este año, la banda que obtuvo el reconocimiento tras su separación en 1996, cumpliría tres décadas del debut en Argentina con el disco "Pleasant Dreams", uno de los menos punk de la banda, en el cual se advierte un ritmo más melancólico, pero que engendró temas legendarios como "She is a Sensation", "The KKK Took My Baby Away" y "7:11".