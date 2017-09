El músico inglés Morrissey dio a conocer "Spent the day in bed", primer corte de "Low in high-school", su próximo disco solista, que será publicado el 17 de noviembre a través de su propio sello.





Presentado en las plataformas digitales y anunciado en sus sitios oficiales, la canción se caracteriza por una agradable melodía y un ritmo en contratiempo que invita a bailar, y una letra que debajo del hedonismo que supone esconde una crítica al sistema.





El mensaje queda totalmente al descubierto cuando sobre el final de la canción, el ex cantante de The Smiths expresa un "abajo el trabajo" y la frase "no colectivos, no jefes, no lluvia, no trenes".





Morrissey - Spent the Day in Bed (Lyric Video)



También hay una crítica a los medios de comunicación cuando, entre los placeres de quedarse en la cama, menciona el mirar las noticias que "están inventadas para asustarte, para hacerte sentir pequeño y solo, para hacerte sentir que tu mente no es tuya".





"Low in high-school" será el primer trabajo de Morrissey en tres años, luego de la publicación de "World peace is none of your business", de 2014, con el que rompió con su anterior discográfica y decidió fundar su propio sello.





El nuevo trabajo, el número 11 en la carrera solista de Morrissey, fue grabado en Francia y en Roma, y está producido por Joe Chiccarelli, colaborador de The Strokes, Beck y The White Stripes, entre otros.





Junto con la presentación del primer corte, el ex The Smiths anunció fechas de su gira por Estados Unidos.

En tanto, en las próximas semanas, se lanzará una reedición del clásico disco de The Smiths "The queen is dead", a 30 años de su publicación.