Mendocinos copan la escena del Lollapalooza 2018

Queda claro que la música mendocina está copando cada rincón del país e incluso la esfera internacional. Son muchos los artistas que de un tiempo a esta parte han surgido y mostrado todo el potencial que surge desde su interior. Y es que el foco está puesto en la provincia con la reciente salida del line up del Lollapalooza 2018 en el que la presencia de la música local pisará más fuerte que nunca.





La banda Mi Amigo Invencible (MAI), Luca Bocci y Leo Costa son los mendocinos que subirán a los escenarios de uno de los festivales de rock más importantes y convocantes a nivel mundial. La quinta edición del Lollapalooza Argentina –se llevará a cabo en marzo próximo– dio a conocer su grilla el miércoles pasado en la que figuran grandes artistas de la música internacional como Pearl Jam, Red Hot Chilli Peppers, The Killers, Lana del Rey, entre otros.





Por primera vez para Mendoza , el año pasado tocó allí el grupo Usted Señálemelo. Esta vez, entre las bandas nacionales además de nuestros artistas locales se encuentran Las Pelotas, Miranda, Emmanuel Horvilleur, entre otros.





musica-2.jpg Mi Amigo Invencible.



"Está buenísmo para nosotros. Ya lo sabíamos hace un tiempo, pero teníamos que guardarnos el secreto y cuando vimos el line up fue increíble. Vamos a tocar con bandas que nos encantan como LCD Soundsystem, David Byrne, Damas Gratis, Las Pelotas, Lana del Rey... Es muy gratificante la invitación", destacó Mariano Di Césare, vocalista de MAI, banda local radicada en Buenos Aires que hace una semana volvió a su tierra para celebrar una década de carrera.





MAI tocará no sólo sus éxitos, sino también los temas de su último EP, Nuestra noche. Además, en exclusiva para el Lolla adelantarían su próximo trabajo discográfico en el que están trabajando.





"Si todo sale bien y las giras nos dejan terminarlo, para marzo vamos a estar presentando el disco nuevo. Estamos laburando mucho", cerró Mariano, quien está con muchas ganas de compartir la experiencia con el resto de los mendocinos y amigos músicos como Luca Bocci.





Es que el desfachatada y juvenil cantante Bocci también se hará presente en el festival del rock con su primer disco, Ahora, que vio la luz el pasado mes de marzo.





"La respuesta del público ha sido muy positiva. Digamos que ha sido una especie de éxito rotundo lo cual me pone muy feliz, porque era un disco al cual le tenía mucha fe y expectativa, pero a su vez superó todo lo que había imaginado", confesó Luca, que después de un tiempo de saber la noticia sobre su participación en el festival aseguró estar "más relajado, muy contento y disfrutando del momento junto a mi gente".





Desmitificando un poco la idea de que "hay que probar suerte" en la capital del país para hacerse conocido, las bandas mendocinas se están encargando de cambiar ese paradigma.





Mi-Amigo-Invencible-1.jpg Los MAI. Son la explosión del indie mendocino en todo el país.



"Estamos empezando a copar toda la escena y eso está bueno. No hay que dormirse en los laureles. Hay que trabajar y hacer mucho. Es un buen momento para ser mendocino y para ser músico", reflexionó Luca Bocci. Su banda está integrada por Renzo Di Marco, Azul Aguiar y Santiago García Navarro. Los chicos prometen en el Lolla un show "bueno y entretenido".





Leo Costa, músico mendocino que hace más de 10 años vive en Buenos Aires, participará también en el festival con Octafonic –banda porteña que combina el rock y el jazz– y será su debut en el Lollapalooza, a realizarse del 16 al 18 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.





"Es una alegría enorme. Hace unos años que teníamos ganas de participar y lo estamos festejando todavía. La alegría fue más cuando vimos el nombre en el afiche, fue muy gratificante después de tanto trabajo", sostuvo Leo Costa, que hace dos años forma parte de Octafonic.





En un momento donde los músicos locales cada vez abren más la brecha a nuevas fronteras, el instrumentista, que también tiene su propio proyecto Leo Costa y los Jureles, confesó: "Como mendocino estoy re contento de poder estar ahí, compartiendo con Mi Amigo Invencible y Luca Bocci, que además son unos musicazos que admiro y me gustan mucho. Celebro que se empiece a federalizar todo y que Buenos Aires no sea el centro del universo y que las bandas sean de ningún lugar en particular y que sean simplemente música más allá de dónde vengan", reflexionó Leo Costa.