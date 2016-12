"McCartney extrañaba a Los Beatles"

"Paul McCartney me citó junto con otros músicos para decirnos que extrañaba su 'vieja banda', es decir, Los Beatles, y que por eso quería formar otra que después se llamó Wings", declaró Seiwell en una entrevista con Radio Border para el programa Calico Skies Radio.



La idea de McCartney se generó luego de la publicación del disco "Ram", acreditado a Paul & Linda McCartney, su primera esposa, cuando el bajista de Liverpool decidió formar su propio grupo poco después de la separación beatle.



Para ese entonces, McCartney ya contaba con su primer intento solista al cual denominó simplemente "McCartney", editado como álbum el 17 de abril de 1970, tres días después de la disolución oficial del conjunto británico que también integraron John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.



Seiwell reveló a Radio Border que en 1998, luego del fallecimiento de Linda, estuvo a punto de concretarse la reunión de Wings, con McCartney incluido, pero a último momento el cantante y bajista declinó la idea.



"'Hacer una reunión de Wings sin Linda sería como hacer una reunión de Los Beatles sin John', me dijo Paul así que desechamos esa idea", agregó el baterista oriundo de Pennsylvania, Estados Unidos, para el programa Calico Skies Radio dedicado a la trayectoria musical solista de McCartney.



Seiwell, de 73 años, recordó que para las grabaciones de "Ram", McCartney "no estaba enojado" por la separación de Los Beatles: "Sólo iba cada día esperando hacer otro gran disco y el ambiente de trabajo fue sensacional, no había nada que no me gustase del álbum, que fue el mejor que hice en mi vida".



Hasta su encuentro con McCartney, que se produjo en 1970 en Nueva York, Estados Unidos, cuando el compositor británico reclutó músicos para la grabación de "Ram", Seiwell se desempeñaba como sesionista de jazz junto con el brasileño Astrud Gilberto y el trombonista estadounidense Kai Winding, pero su carrera musical ya no sería la misma.



"Una vez que empezás a trabajar con un beatle te despedís de tu carrera como músico de Jazz", señaló Seiwell.



Seiwell integró Wings hasta agosto de 1973 antes del viaje de McCartney y el resto de la banda, su esposa Linda y guitarista Denny Laine, a Lagos, Nigeria, para la grabación del disco aclamado por la crítica y el público, "Band On The Run".



"Me quedé un poco arrepentido de esa partida porque creo que debería haberme sentado y decir que había cosas que no iban bien porque vivir en Inglaterra me costaba dinero. Nunca hablé con eso con Paul porque cuando hablabas con él de eso no sabía qué hacer porque dependía de la Justicia y le rompía el corazón hablar de los otros Beatles, pero fue la única manera que tuvo para hacerles ver a sus

compañeros, John, George y Ringo, que el manager Allan Klein les robó millones a ellos. Así que estuve con el mejor, pero en el peor tiempo", relató Seiwell.



El ex baterista de Janis Joplin admitió que lo agradaron las canciones de "Band On The Run" cuando les tocaron ensayarlas antes de su partida: "pensaba que él era capaz de escribir cosas mejores que esas. Siempre tratamos de ser una banda de Rock N Roll y aparecían mierdas como 'Mary Had A Little Lamb' o 'Silly Love Songs' y eso no es Rock N Roll".



A su vez, Seiwell indicó que McCartney copió su estilo para tocar la batería en "Band On The Run": "Me gustó lo que hizo en ese disco porque tocó todas mis partes de batería", dijo.



Denny Seiwell fue el primer baterista de McCartney luego de la separación de Los Beatles y su primera participación fue para el álbum "Ram" de 1971. Luego, acompañó a McCartney en Wings en los disco "Wild Life" (debut en diciembre de 1971) y "Red Rose Speedway" (1973).

