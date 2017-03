Maluma defendió el contenido de su polémica canción Cuatro babys

Maluma el rey midas de Instagram, el chico de moda con el que todos quieren cantar, y además el cantante de música urbana que se niega a dejar de interpretar Cuatro babys, el tema que a finales del año pasado le llevó ser arduamente criticado por el contenido de su letra misógina. Más de 90.000 personas firmaron una petición en la plataforma Change.org que se retirara la canción que tiene frases como "Siempre me dan lo que quiero / Chingan cuando yo les digo / Ninguna me pone pero".





Tras la polémica y las decenas de artículos escritos a favor y en contra del tema el cantante colombiano, de 23 años, guardó silencio hasta ahora. "Fue todo un gran drama. Es una canción que ni siquiera compuse y todo el mundo me preguntaba por ella. Esta es la primera vez que hablo sobre esto... Cuatro babys es trap, a todo el mundo le gusta, y voy a cantar igualmente estas canciones aunque la gente se cuestione si está bien o mal, porque el trap es un tipo de música muy popular en las calles y a la gente le encanta oírlo. Si canto que estoy enamorado de cuatro babys, no significa que realmente lo esté, solo estoy cantando lo que le pasa a la gente en las calles, no lo que me pase a mí. Por supuesto no es violenta, es sexual, es sensual, no puedo cantar algo que invite a la violencia", zanjó, tres meses después de la polémica, en el podcast de Billboard Latin Connection.





Cuatro Babys



Con estas palabras Maluma deja claro que nunca ha contemplado ni contemplará dejar de cantar la polémica letra de la canción que interpreta junto con los raperos Noriel, Bryant Myers y Juhn All Sta. Poco le ha importado al colombiano las declaraciones que lo acusan de promover la violencia machista. "La figura de la mujer aparece representada como un ente sin valor, ni poder de decisión, que únicamente existe para complacer las necesidades físicas de un grupo de viriles muchachotes con dinero. Ellas no eligen, son elegidas única y exclusivamente por sus virtudes sexuales", denunciaba el año pasado la campaña impulsada en la plataforma Change.org por Laura Pérez Sánchez y que va a dirigir a la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) y a la Comisión Fiscalizadora de Espectáculos Públicos.

Maluma insiste sin embargo, en que sus prioridades se alejan mucho de la vida de excesos."(Mi carrera) va más allá de cosas materiales, más allá de las fiestas y los eventos. Es algo más espiritual. Quiero enseñar a mis fans como soy realmente. Soy todavía Juan Luis, el joven que nunca dejó de soñar ", confesó en la misma conversación el intérprete de temas como Chantaje.