Luis Fonsi -y su Despacito- están en Mendoza

El fenómeno global de Despacito podrá ser abrumador para muchos, pero no para Luis Fonsi , aun cuando lo haya transformado en un imparable trotamundos. El astro puertorriqueño ve como una verdadera bendición que su megaéxito haya llegado a estas alturas.





Y luego partió a la Argentina para dar inicio el domingo a su gira "Love+Dance Tour", que este miércoles por la noche lo llevará a cantar en el Arena "Le doy gracias a Dios que llegó a casi 20 años de carrera, porque ahora puedo digerirlo con más madurez, con más humildad", dijo el cantautor días atrás durante una breve escala en Nueva York y en una entrevista con la agencia. Y luego partió a la Argentina para dar inicio el domingo a su gira "Love+Dance Tour", que este miércoles por la noche lo llevará a cantar en el Arena Maipú Stadium.





"Si este hubiese sido mi primer sencillo yo digo: '¡Guao!'. Así es que muchos artistas se vuelven locos. Pero yo he tenido que luchar, yo he tenido altas y he tenido bajas, y me he tropezado y me he levantado, y todo lo que he logrado ha sido a base de trabajo y de esfuerzo", reflexionó.





"Es lo que he hecho toda mi vida", expresó. "Desde que era niño quería ser un músico. No quería ser famoso; quería ser músico".





Mucha gente alrededor del mundo apenas lo está conociendo y Fonsi de hecho encuentra refrescante "audicionar" frente a un público completamente nuevo. Recién realizó el tramo europeo de su gira que acabará el verano boreal de 2018, es su gira más grande gracias a Despacito.





gif-animado-despacito-luis-fonsi.gif



"Me llevó a Turquía, a Chipre, a Egipto, a Suecia... Es hermoso poder visitar países que uno los conoce de las clases de geografía en la escuela pero que uno pues francamente no visita muy frecuentemente", dijo. "Es bonito hacer giras en lugares donde ya me conocen mucho, donde estoy haciendo estadios, y regresar a un lugar o una ciudad donde básicamente me estoy presentando por primera vez, y estoy como que audicionando ante el público, porque ese público me conoce por una canción. Eso mantiene esa magia de mi primer día hace 20 años cuando empecé con mi primer disco, esos nervios, esa adrenalina, y me estoy disfrutando mucho".





Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee



Algunas cosas han cambiado para Fonsi, que era más conocido como baladista antes de Despacito, pero otras no: "El modo en que me manejo en el día a día, el modo en que trato a la gente, el modo en que respeto el escenario y escribo canciones y hago mis cosas, eso nunca cambiará".





"Lo que cambia", explica, "es que Despacito me ha abierto muchas puertas, así que ahora puedo colaborar con artistas que quizás antes no hubieran prestado mucha atención".





Recientemente se unió a DNCE y Nicki Minaj para un remix de Kissing strangers y adelantó que "algunas colaboraciones increíbles" están por venir, aunque no estaba listo para dar detalles. Sí dijo, sin embargo, que su próxima canción saldrá en dos meses y que "va a sorprender a algunas personas".





"No es una diferencia drástica de lo que he hecho, pero está un poco más orientada al pop", anticipó. "Quiero ir un paso más allá y seguir mezclando y entrelazando distintos géneros y realmente explorar dentro del espectro de la música pop".





Recorrer el mundo con el éxito más grande del año es un trabajo gratificante y divertido que no viene sin un precio para el padre de dos niños: Mikaela, de 5 años, y Rocco, nacido el pasado diciembre apenas unos días antes del lanzamiento de Despacito.





gif-animado-despacito-luis-fonsi-daddy-yankee.gif



"Puedo pasar una semana sin dormir y lo aguanto, (pero) no estar con mis hijos... Tú sabes, tengo un bebé de siete meses y cada día aprende algo nuevo y me estoy perdiendo muchas cosas... No voy a decir que es fácil".





Pero por el otro lado, agrega, es lo que lo mantiene enfocado: "Todo lo que hago lo hago por ellos, y eso suena como una canción pero es la verdad", dijo entre risas. "Cada mañana que tengo que levantarme para hacer un billón de entrevistas en un día, pienso en ellos y en que espero dejarles un hermoso legado y que estén muy orgullosos. Es como mi motor, y siempre encuentro un camino para parar en casa".





Recientemente desairado por los premios MTV a los videos musicales, que no postularon Despacito pese a ser el video más visto de todos los tiempos, con más de 3.000 millones de vistas desde su lanzamiento, Fonsi reafirmó que aunque "hubiera sido maravilloso ser nominado" no está decepcionado.





"Ojalá este sea el comienzo de algo nuevo. Ojalá que gracias a Despacito se haga una nueva categoría. (Pero) creo que ya de por sí esta noticia ha causado un poquito de revuelo positivo en el sentido de que ahora los ojos están más puestos en la música latina", destacó.





De cualquier modo, siente que ya ha ganado: "El mejor premio es el respeto, el cariño del público y es el hecho de ahora mismo yo poder decir que el video de Despacito es el video más visto en el mundo entero. ¡Mejor premio que ese no existe en ningún lugar!".