Luis Fonsi y Daddy Yankee estrenan videoclip

Los músicos puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee se unieron en un tema que ya promete tomarse las radios y encabezar los charts.



Se trata de Despacito, canción que ya cuenta con su videoclip, publicado durante esta jornada a través de YouTube.



Fonsi, quien recientemente pasó una temporada en Chile para convertirse en coach de la versión local de The Voice (Canal 13), volvió a la creación musical y de la mano del popular intérprete de Shaky Shaky: una más de las apuestas que mezclan el pop y el reggaetón por estos días.



En pocas horas, el single ya se posiciona en el primer lugar de iTunes, tanto en Chile como en países como Perú y Ecuador.



El contagioso tema formará parte del nuevo material musical del intérprete de No me doy por vencido, cuyo último trabajo discográfico fue "8", lanzado en 2014 y del que se desprenden singles como Llegaste tú, a dúo con Juan Luis Guerra.



Fuente: La Tercera