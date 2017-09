El artista británico regresó con un interesante track, que va por el góspel y el soul, y es el primer adelanto de lo que será su segundo material discográfico.





Luego de sonar en distintas partes del globo con "In The Lonely Hour", Smith presentó este viernes su esperado nuevo single, "Too Good At Goodbyes".





sam smith







Se trata del primer material nuevo de Sam Smith desde que editara en 2015 "Writing's On The Wall", el tema principal de la banda sonora de la película de James Bond, "Spectre". Recordemos que el single ganó el Premio Oscar a la mejor canción y el Globo de Oro en la misma categoría, siendo el segundo sencillo de una película del agente 007 en ganar dichos premios tras "Skyfall" de la exitosa cantante inglesa Adele en 2012.





"Too good at goodbyes" es himno gospel-soul compuesto junto a su colaborador Jimmy Napes y Stargate. Según Sam Smith: "La historia de esta canción trata de una relación en la que me encontraba y básicamente habla de cómo aceptar que te dejen. Hace mucho tiempo que no publico música nueva y siento que este primer single marca el tono de lo que vendrá"





Sam Smith se dio a conocer en gran parte de Europa, gracias a colaborar con el dúo británico Disclosure en el sencillo "Latch".





Actualmente Smith está preparando una gira con shows íntimos en Londres, Nueva York, Los Angeles y Berlín.