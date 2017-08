Luego de Mayweather vs McGregor, ahora Liam vs Noel

Otra batalla entre los hermanitos Gallagher acaba de comenzar. En un rincón, Liam Gallagher el hermanito menor, quien lleva varios meses promocionando su primer álbum en solitario, pero que en realidad, es su tercer trabajo desde que su hermano mayor Noel dejó de aportar sus creaciones a Oasis, porque Liam recordemos, editó dos discos con el proyecto Beady eye, en tanto Noel con su banda: "High Flying Birds", ha lanzado dos álbumes entre el 2009 y el pasado 2015, y ahora el mejor músico de los Gallagher, justo cuando debuta su hermanito menor, también anuncia nuevo disco, el tercero con este perfil. Y claro, esto pareciera ser algo más que la habitual guerra que une a estos hermanos de Manchester.





La pelea habitual incluye insultos en Twitter y una nula relación profesional , la que por ejemplo les impide ponerse de acuerdo para lograr esa millonaria reunión de Oasis, pero ahora, esa permanente contienda se trasladará directamente hacia las radios y las listas de éxitos y ventas, tendremos dos discos y así , dos varas para medir y comprobar , cuál de los Gallagher tiene más éxito.





En una entrevista reciente Noel Gallagher confirmó el lanzamiento de su esperado tercer álbum de estudio junto a los High Flying Birds e, incluso, se animó a revelar el mes de publicación. En concreto Noel dijo: "Creo que está programado para ser lanzado en noviembre". En tanto Liam viene con una parafernalia publicitaria terrible, luego que le sacara varias miles de libras al sello Warner para que lo apoyara en esta aventura solista. Esta será la segunda vez que los polémicos hermanos manchesterianos se enfrenten en ventas en proyectos solistas, es decir con sus nombres propios en lo más alto de las marquesinas, porque en 2011, Noel Gallagher's con sus High Flying Birds lanzó su debut homónimo al tiempo n que Liam Gallagher refundaba Oasis bajo el nombre de Beady Eye (con los ex integrantes del grupo Gem Archer, Andy Bell y Chris Sharrock) y su primera placa "Different gear, still speeding". En aquel momento Noel fue el vencedor porque alcanzó el puesto número 1 de los más vendidos en Reino Unido, en tanto Liam con sus Beady Eye solo llegó al tercer lugar.





Veremos que escuchamos, pero está claro que Noel tiene más posibilidades de triunfar, primero porque siempre fue el principal compositor de los éxitos de Oasis, y además estará en muchos tramos de la gira reciente de U2 por ejemplo tocará en Argentina y Chile junto a los irlandeses.





