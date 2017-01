Luego de diez años, Audioslave se reunirá en un concierto contra Trump

Audioslave, el grupo conformado por miembros de Rage Against The Machine (RATM) y el vocalista de Soundgarden Chris Cornell, se reunirá este viernes, a diez años de su separación, para participar del concierto Anti-Inaugural Ball, un festival que se llevará a cabo en el Teragram Ballroom, en Los Ángeles, en repudio a la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.



"Una celebración de la resistencia. Resistencia contra el racismo. Resistencia contra el sexismo. Resistencia contra la homofobia. Resistencia contra la devastación medioambiental. Resistencia contra el abuso. Resistencia contra el fascismo. Resistencia contra Donald Trump. Estamos a las puertas de un futuro distópico al menos que nos levantemos ahora. Luchemos ahora", dijo el grupo, en el comunicado publicado en las redes sociales, con el que confirmó la reunión.



La actuación se producirá en el marco del encuentro, bautizado con el nombre "Power to the People", convocado por Prophets of Rage, la otra agrupación que los miembros de RATM conforman junto a Chuck D y DJ Lord, de Public Enemy, y B-Real, de Cypress Hill, y del que también participarán Jackson Browne y Jack Blac, entre otros artistas.



Aunque la banda no brindó precisiones sobre si continuará unida más allá de esta presentación, la agenda de los músicos hace prever que se tratará de una ocasión única.



Ocurre que los ex RATM que forman parte tanto de Audioslave como de Prophets of Rage, Tom Morello, Brad Wilk y Tim Commerford, planean una gira con la segunda de las formaciones, que incluye una presentación en la edición 2017 del festival Maximus, que se realizará el 6 de mayo en Tecnópolis; en tanto que Cornell continuará con su gira solista.



Audioslave, formada en 2001, en California, fue la primera banda en tocar al aire libre en Cuba, en 2005, y se separó en 2007, fundamentalmente por disidencias entre Cornell y Morello.