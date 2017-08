Luciano Supervielle: el piano y yo

No lo ve como una materia aprobada sino –tímidamente y a la espera de la respuesta del público local– como una materia rendida. "Ellos me dirán si aprobé o no", confirma Luciano Supervielle acerca de su primer disco dedicado casi exclusivamente al piano, instrumento que lo abraza desde su adolescencia y con el que ha dado muchas muestras ya de virtuosismo y calidad interpretativa.





Porque Luciano Supervielle, el uruguayo que hace más de 17 años ingtegra Bajofondo y que ha compuesto música para películas –entre ellas una de Oliver Stone– y que lleva con este tres discos solistas editados, regresa a Mendoza con un show especial.





Suite para piano y pulso velado es el trabajo publicado a través del sello Sony con el que viene girando por el país. Tras un showcase para prensa e invitados en Buenos Aires , este viernes Supervielle lo presentará en el N8, en el marco de una nueva fecha del ciclo El Baile Club. Porque si bien el nuevo material contiene música clásica, el pianista y compositor promete fiesta como cierre de la velada.





"Voy a tocar los temas nuevos, pero también los de otros discos y algunos de Bajofondo", detalla el también DJ quien asiente que su sangre rítmica es el hip hop y de ahí lo inevitable para mover el cuerpo de sus espectadores.





Esta placa reúne una colección de piezas para piano que a través de un sutil acompañamiento de programaciones electrónicas y sintetizadores generan un cruce único entre lo clásico, la música rioplatense y las nuevas tendencias de la música electrónica.





El trabajo también incluye la suite Pianos tiranos, música original compuesta para la serie de YouTube Tiranos temblad.





Así las cosas, vanguardia y sofisticación sonora se pronostica para mañana con este concierto en el que Luciano no estará solo. Como invitado especial tendrá a su compañero de ruta en Bajofondo, el bandoneonista Martín Ferres.





Luciano-Supervielle-3.jpg "En todos mis discos el piano siempre tiene una presencia importante, aunque es cierto que en este tiene un rol protagónico. Es un disco que hacía tiempo que tenía ganas de hacer", dice Luciano Supervielle.



"Es un honor tenerlo a Martín en el escenario, así no me sentiré tan solo", suelta el músico para introducir su concepción acerca de una carrera en banda a la par con una en solitario.





"Es más bien introspectiva la cosa. Pero no concibo una sin la otra. En esta oportunidad, el disco me devuelve a mi adolescencia, a mis primeros pasos sólo con el piano", aporta.





–¿Es las carreras solistas que mantienen los integrantes de Bajofondo las que consolidan a la banda y la hacen permanecer con vida?

–Creo que sí, porque cada uno de nosotros aporta lo suyo también desde su crecimiento personal como músico. Todos somos Bajofondo porque todos a la vez somos lo que mostramos en solitario. Eso nos hace crecer y permanecer en nuevas búsquedas sonoras todo el tiempo. No estancarnos.





Luciano-Supervielle-2.jpg Recuerdos de juventud. Los teclados devuelven al músico Luciano Supervielle a sus inicios.



–La fusión de géneros también es una característica en tu música, así como en la de Bajofondo. En vos, ¿qué está primero a la hora de componer: la electrónica, la música clásica y los sonidos rioplatenses?

–Es aleatorio. Me inspiro en imágenes y en paisajes sonoros. Vengo de la música clásica porque estudié piano muchos años, durante mi adolescencia. De hecho, en este disco hago guiños a compositores de aquella época mía de estudio como Debussy o Chopin. Pero no significa que el disco sea de música clásica. Para nada. Mi principal fuente de energía proviene de la electrónica, del hip hop.





Luciano Supervielle - Suite Para Piano y Pulso Velado



–Igualmente, este disco de música instrumental pareciera ser el más personal de tu carrera...

–Sí, puede ser. Pero en todos mis discos el piano siempre tiene una presencia importante, aunque es cierto que en este tiene un rol protagónico. Es un disco que hacía tiempo que tenía ganas de hacer.





–Del título del disco, el pulso velado vendría a ser tu impulso natural al hip hop...

–Sí, claro. Hace referencia al hip hop, de donde vengo y con la música que más me identifico. Pero es un pulso velado porque no se trata de un disco de hip hop, está ahí, latente, encubierto en cada canción.