Cumpliría 66 años Joey Ramone, quien nació el 16 de mayo de 1951, a quien conocimos como líder de: "The Ramones", el grupo que revolucionó la historia del rock norteamericano y global, con sus historias de dos minutos, quien lamentablemente falleció un15 de abril de 2001 de un cáncer linfático.



A Jeffrey Hyman, tal el verdadero nombre de Joey, se lo conocía como el profeta del punk de Queens, el barrio neoyorkino del que surgieron estos chicos en 1974.



De alguna manera, los integrantes de este mítico grupo, dejaron sus apellidos ara rebautizarse "Ramone", y se consideraban herederos de los rockeros de los 50, por ello adoptaron como uniforme los jeans y las camperas de cuero.



Grabar su primer disco les costó sólo 6 mil dólares y esto les bastó para convertirlos en un modelo a seguir en Reino Unido. Su música, que fue el principio de muchas otras músicas, no obtuvo un éxito comercial paralelo.



Al menos, mientras existió el grupo. Y como si el destino hubiese pretendido ser especialmente cruel con estos cuatro neoyorquinos, a la muerte de Joey Ramone, en 2001, le siguieron la de Dee Dee, al año siguiente, y la de Johnny en 2004, ésta también a causa del cáncer.





Joey se fue poco antes de cumplir 50, pero antes de ello, fue el líder y cantante de los Ramones, y no se habló con su guitarrista, Johnny Ramone, durante casi 20 años.



Esta rivalidad comenzó por diferencias ideológicas y empeoró cuando Johnny le "robó" a su novia Linda, y luego se casó con ella, lo que lo inspiró a Joey a escribir "The KKK Took My Baby Away", la sigla KKK (usada por el Ku Klux Klan) es solo una metáfora algo exagerada sobre Johnny Ramone, quien políticamente era conservador, y venía de una familia acomodada.En cuanto a ideas políticas, eran totalmente opuestos, siendo Joey un liberal de izquierda, mientras que Johnny era muy conservador, y nunca resolvieron sus diferencias hasta su muerte.





Cumpliría 66 Joey Ramone, "el alma y el corazón" de la banda, él era el cantante, y el responsable de las baladas y las canciones de amor, lo llamaban el "hippie del grupo", era zurdo, sufría de una miopía pronunciada y padecía un trastorno obsesivo-compulsivo, lo que influyó enormemente a la hora de desarrollar su característica sensibilidad y creatividad, la que posteriormente puso en práctica en sus composiciones.





