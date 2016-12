Los Beach Boys están considerando tocar para Trump

The Beach Boys le confirmó a Billboard que les han pedido que toquen en la inauguración del presidente electo Donald Trump, pero "aún no han tomado ninguna decisión", según un representante de la banda. El grupo ya ha tocado para eventos de Ronald Reagan, George H.W. Bush y Bill Clinton.

Según New York Times, tocaron para una colecta de fondos durante la campaña de Reagan en 1984, donde el precio por cabeza era de U$D 100. Incluso, en los '80, Nancy Reagan salió a defender a la banda después de que el Secretario del Interior del momento, James Watt, se opusiera a que The Beach Boys y The Grass Roots toquen en las festividades del Día de la Independencia de 1983 en el Washington Mall. En cambio, él quería actos musicales como la Banda Blues del ejercito de Estados Unidos y Wayne Newton, según lo que reportó Washington Post en esa época. Después de que la señora Reagan personalmente intervenga y los invite, The Beach Boys tocaron el 4 de julio de 1984 en Washing D.C. El concierto incluyó a Ringo Starr como invitado sorpresa. Nancy Reagan y el grupo se hicieron muy amigos, e incluso la banda volvió a en Washington D.C. en 1985.