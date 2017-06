Los 25 del Amor después del Amor

Iremos hacia el disco más exitoso del rock nacional, "El amor después del amor" de Fito Paez, porque si bien recordamos a los Beatles, por los 50 de "Sargent Pepper", también un primero de junio, pero de 1992, llegaba en nuestro país, aquel trabajo inspirado en gran parte por la rubia debilidad que el flaco de Rosario encontró en la actriz Cecilia Roth. Sin dudas, la musa inspiradora de aquella obra que elevó al rosarino al podio de los "rock stars argentos", y si bien Cecilia Roth es toda una chica Almodóvar, para nosotros, quedó grabada a fuego por su cercanía con Fito.





Allá en el inicio de los 80, Fito tuvo mucha fama, fue el hijo predilecto de Charly y Spinetta, pero, tuvo un bajón anímico y económico, y en plena hiperinflación Alfonsinista , quiso abandonar el país. En el medio de todo aquello grababa "Tercer mundo", que salía en 1990, y luego viajó al exterior desencantado, pero, estando sin rumbo en aquel recorrido europeo forzado, recibía un llamado que le contaba sobre el éxito de su "Tercer Mundo", decide regresar y girar por el país, y ya en en 1991, después de un año de tocar aquel disco, Fito fue a José Ignacio, Uruguay, a una residencia llamada, "La casita", cerca de la playa, la idea era demear el nuevo álbum del cual tenía algunas canciones , Twetty Gonzáles, que había colaborado en la producción de "Giros", "Ciudad de pobres corazones" y "Ey", también recordó alguna vez en entrevistas, que fueron unos 11 días de intensa inspiración del rosarino, y también recordó que: "En esa época no se grababa con computadora, así que fuimos con 500 kilos de equipos, 16 teclados, máquinas de ritmo, trabajamos de dos de la tarde a tres de la mañana, ni íbamos a la playa. Yo tiraba un loop y Fito componía encima", declaró Tweety Gonzáles. Y aquel disco tuvo varios temas inolvidables y emblemáticos, uno de ellos fue "Un vestido y un amor", y el mismo Fito, años atrás en un show en el Planetario de Bs. As., recordaba esto: "Esta canción surgió una noche, yo no tenía ni 30 años. Estaba desdentado y terminé en la casa de una mujer que nunca pensé que me fuera a dar bola. Era la mañana y ella quería que me fuera." Pero como no se resignó a hacerlo, Fito tomó un pianito que encontró en las inmediaciones de ese departamento y escribió, en menos de una hora, una canción para ella. La canción era "Un vestido y un amor" y la mujer, Cecilia Roth. Las margaritas y el mantel.





El amor después del amor, fue la obra maestra de Fito Paez, quien para aquel proyecto que terminaría vendiendo miles de discos, contó con el apoyo de Warner (unos 150 mil dólares para la grabación), más la producción del británico Nigel Walter y el chileno Carlos Narea, y Carlos Villavicencio en arreglos. La grabación de metales y cuerdas se hizo en Abbey Road, se mezcló en Air, los estudios de George Martin en Picadilly Circus, y una banda de grandes músicos se encargó de los instrumentos: Ulises Butrón, Guillermo Vadalá, Daniel Colombres e invitados ilustres como Mercedes Sosa, Spinetta, Charly, Calamaro, Osvaldo Fattoruso, Claudia Puyó y Fabi Cantilo entre otros. En sus charlas previas a la salida del disco, el círculo íntimo de Paez confiaba tenían entre manos algo increíble, así 1992 fue el momento del éxito definitivo para Fito, quien años atrás comentaba que aquel suceso lo tomó por sorpresa, ya que de repente un día se levantó y estaba llenando estadios y vendiendo miles de discos, de hecho con más de 750 mil copias vendidas, es el disco más exitoso en la historia del rock nacional. Así triunfaba ese "talentoso por siempre", según lo calificó Charly Garcia, un chico que empezó a tocar para ganarse algunas chicas, y que terminó convirtiéndose en un personaje icónico de la poesía y el rock de este lugar del mundo, y claro también en un ídolo con sus genialidades y sus miserias expuestas en esta descarnada y "redsocializada" actualidad. Pero volviendo a 1992, aquel disco expuso tal vez su mejor tema: Tumbas de la Gloria, el cual según sus palabras: "va a ser mi tumba, me va a costar muchísimo tiempo hacer un tema como ese, es uno de esos picos que uno tiene en la vida, me va a costar mucho superarla".





Lo mejor de aquella música cada día desde el 98.1 de Fm Ayer, y aquí en Diario Uno.