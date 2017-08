Liam Gallagher presenta "For What It's Worth"





Ya conocimos "Wall of Glass" y "Chinatown", canciones que formarán parte del primer disco solista de Liam Gallagher, As you Were, que se publicará el 6 de octubre. Ahora, el cantante nos trae otro de los cortes, "For What It's Worth".





Recordemos que "Wall of Glass" llegó acompañado de su videoclip, donde el artista aparece rodeado de espejos – aludiendo al título del tema – y con un look que calificó como el de un "Elvis Presley moderno", según dijo al sitio Pitchfork. La dirección del material audiovisual quedó en manos del realizador François Rousselet.





"Las canciones tienen estilo y actitud. Las melodías son increíbles y las letras son muy divertidas. Tiene todos los ingredientes correctos y suena muy bien. No te vas a quedar rascándote la cabeza, no es Pink Floyd, ni Radiohead", ldijo Gallagher a la revista "Q Magazine".