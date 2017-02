Litto Nebbia reeditó la discografía completa de la pionera banda Los Gatos

El músico y cantautor Litto Nebbia reeditó la discografía completa del pionero grupo Los Gatos, a 50 años del lanzamiento del primero de sus trabajos, que contiene clásicos como "La Balsa" y "Viento dile a la lluvia", que marcaron el destino del rock argentino.



El lanzamiento, que comprende los discos "Los Gatos. Volúmen 1", "Los Gatos. Volúmen 2", "Seremos amigos", "Beat N°1", "Rock de la mujer perdida" y "En vivo", se llevó a cabo a 25 años de la ausencia de estos títulos en las bateas, indicó hoy un comunicado del sello Melopea, propiedad de Nebbia, quien fue miembro de la legendaria banda de rock.



Nebbia desafió a mediante su sello personal Melopea a Sony Music, que supuestamente poseen el derecho sobre las obras reeditadas, en una movida que incluyó una carta documento con las explicaciones del caso.



"He publicado el material en forma completa, pues estoy cansado que perjudiquen mis derechos autorales y artísticos, ya que me he visto sometido -como tantos otros músicos- a la arbitrariedad y maltrato por parte de las compañías discográficas que utilizan la proscripción y la falta de publicación de la obra como una forma de castigo", informó a Sony mediante la carta documento, cuyo contenido se transcribe en el comunicado.



"Desconozco, pues nunca lo acreditaron, en carácter de qué ustedes poseen algún derecho sobre el material discográfico que en su momento salió a a través del sello RCA Victor Argentina SAIC. Los invito para el caso de poseer algún justificativo en forma de contrato a que me lo exhiban", añade en otro párrafo.



En este punto, el artista advirtió a la compañía que "quedan impedidos de publicar el material señalado así como cualquier edición sonora, en cualquier formato, del catálogo musical de Los Gatos, dado que por propia desidia, desinterés y dejadez ya no les pertenece".



Nebbia pidió a Sony que se abstenga de "impedir o perturbar la difusión del material" y la intimó a que "retiren" cualquier publicación en plataformas digitales, en caso que existan.



La edición remasterizada de la discografía de Los Gatos sólo había sido publicada en los últimos años en una entrega especial realizada a principios de 2000 por el diario Página 12.



Los Gatos fue uno de los grupos fundamentales en los inicios del rock argentino, que con su éxito "La Balsa" dejó en claro que era posible cantar este género en castellano en un lenguaje poético.



Liderado por Nebbia, el grupo alineó a otros notables músicos como el baterista Oscar Moro, el bajista Alfredo Toth, el tecladista Ciro Fogliatta y el guitarrista Kay Galifi, reemplazado luego de manera breve por el recordado Pappo.