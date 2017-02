Linkin Park se prepara para venir a Argentina

Linkin Park trabaja para darle los toques finales a su próximo álbum, que ya tiene fecha de lanzamiento y single.La banda de Estados Unidos presentó el lyric video de "Heavy", el adelanto del nuevo disco que se estrenará el 19 mayo, casi dos semanas después de pasar por Buenos Aires: son los líderes de la segunda edición del Maximus Festival, que se llevará a cabo el 6 de mayo en Tecnópolis.

Linkin Park sumó la voz de la cantante pop Kiiara para "Heavy" y mostró un sonido diferente para la banda. "Nuestros fans saben que en cada uno de nuestros álbumes nunca sabés con lo que te vas a encontrar, y que el estilo puede cambiar drásticamente y diferentes elementos, diferentes géneros que escuchamos nos ponen a la vanguardia respecto a otros", dijo Mike Shinoda a Billboard acerca de este material nuevo, con un sonido pop-friendly.

Además, explicó la elección de este tema como corte de promoción del álbum: "Una de las razones por la que elegimos 'Heavy' como primer single es porque realmente es el núcleo del sonido de nuestro disco".

El 6 de mayo en Tecnópolis, LP actuará junto con Prophets of Rage (con integrantes de Rage Against The Machine, Public Enemy y Cypress Hill), Slayer, Rob Zombie y Five Fingers, en un festival que contará con tres escenarios y que ya tiene toda su grilla anunciada.Fuente: Rolling Stone