Liliana Felipe, artista cordobesa radicada en México hace más de 40 años, regresa a la Argentina para ofrecer cuatro recitales en solitario en la sala porteña del Torquato Tasso, donde los días 20, 21, 27 y 28 de enero presentará un espectáculo en el que, adelantó, "trataré de contarle a la gente un poco de mi experiencia que creo les puede interesar: Dejar de ser esclavos".





En relación al repertorio que ofrecerá en sus cuatro únicas funciones en Defensa 1575, la pianista y cantante señaló a Télam a través del correo electrónico que "mis canciones van evolucionando con mi desarrollo personal, o al menos eso espero".





"En el tema música soy bastante infumable. Todavía no logro que me guste la música que hace la gente que no sabe música. ¿Te gustaría que haga la conexión eléctrica de la luz de la pileta de natación un operario que no sabe de electricidad?", reflexionó Liliana.





Provocadora y radical, Felipe nació el 22 de agosto de 1954 en Las Varillas, y entre las militancias que pueblan sus canciones, escritos y performances se encuentra el feminismo, el veganismo y sus poderosas críticas a los poderes de la Iglesia y de los Estados.





Afincada en México desde 1976, país al que llegó como parte de la gira sudamericana del grupo Nacimiento, formado en la Escuela de Artes de Córdoba que cerró la dictadura cívico-militar que, más tarde, hizo desaparecer a su hermana Ester y a su cuñado, Luis Mónaco.





-¿Qué vendrá a presentar en estos conciertos en el Tasso?

-Estaré en el escenario con un antiguo árbol, hoy hecho piano y he organizado el concierto en cuatro partes: Amor, Edad, Vaticano SA de CV y Animalismo.





-¿Lo que viene a mostrar es parte de lo que está tocando en México o preparó algo especial?

-Es parte de lo que hago en México. Aquí también estamos recuperando una tierra totalmente erosionada por el pastoreo. Y estamos diseñando para este año con varios artistas un gran concierto, exposición, muestra callejera, etc por los derechos de los animales.





-¿Hay un género musical o una temática que esté ocupando el centro de sus creaciones?

-Si, el #Antiespecismo el #Animalismo el #Sensocentrismo y el #Veganismo. Todo lo que nos dispara el día que te das cuenta que los animales no son paquetes, ni suelas, ni cuerpos para experimentar, ni camperas, ni cuerpos para torturar, ni cosas que nos puedan divertir.





Divertir... sobre este asunto, siempre me da terror pensar en los animales humanos aburridos. No hay nada peor que alguien que no ha aprendido a divertirse leyendo un libro o charlando o haciendo el amor con alguien que quiere hacer el amor. Nada peor que un aburrido haciendo crueldades para divertirse.





También te das cuenta que vos no tenés por qué aceptar que para vivir hay que matar a otro u otra. Ese día, tu vida cambia. Ese día, uno comienza a entender que era una esclava y comienza a ser libre. No es difícil. Como no es difícil dejar de ser racista. Como decimos "saber cambia el sabor".





-¿Cuánto influye el contexto social y político en su obra musical?

-No podría imaginar mi trabajo desconectada del tiempo y de la realidad. Por desgracia es tan malo el desempeño de los políticos que ha impuesto el neoliberalismo que hay que ocuparse siempre de ellos y la verdad es muy desgastante.





-¿Cómo definiría la actualidad mexicana?

-Son algunos de los aburridos que te comentaba. La mafia que gobierna en México está considerada la más corrupta de Latinoamérica. México está en un momento grave desde hace más de 30 años, pero seguimos pensando que todavía hay posibilidad de rescatar al país con organizaciones como el Movimiento de Regeneración Nacional o las organizaciones de los pueblos originarios que resisten en todo el país.





-¿Y cómo se inscribe en ella?

- Sigo haciendo canciones para la resistencia.





-¿A qué Argentina siente que regresa?

-A una Argentina que está siendo saqueada. A una Argentina secuestrada por una banda de ladrones pescados in fraganti en los Panama Papers, a los que ninguna "autoridad" toca. O sea que hay que cuidar la cartera.





-¿Qué planes tiene para 2017?

-Resistir, seguir luchando por todos los animales humanos y no humanos. Tratar de convencer a mis colegas de la izquierda (a los de derecha es más difícil, pero también) que no se puede pedir, soñar, exigir justicia con el cadáver de un animal decorando tu plato. Seguir haciendo canciones y seguir plantando árboles hasta donde el infinito horizonte me lo permita.