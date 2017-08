Liam Gallagher suspendió un show después de cantar sólo tres temas

El ex vocalista de Oasis, Liam Gallagher, suspendió este jueves un concierto que brindaba en el festival Lollapalooza en Chicago, Estados Unidos, luego de interpretar sólo tres canciones por aparentes problemas con su voz.



Gallagher cantó "Rock and roll star", "Morning glory" y "Wall of glass" e interpretaba "As you were" cuando se retiró del escenario sin dar ningún tipo de explicaciones al público, sorprendido por verlo suspender el show luego de sólo 20 minutos.

liam gallagher

"Disculpas a la gente que vino al concierto de Lollapalooza Chicago", escribió minutos más tarde el músico de Manchester en su cuenta de Twitter, donde explicó que había tenido "un recital díficil" que le había "jodido" la voz.