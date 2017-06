Liam Gallagher lanzó el primer sencillo en plan solista

El ex lider de Oasis y Beady Eye lanzó Wall of Glass, corte debut del disco As You Were, que estará disponible desde el próximo mes de octubre en todo el mundo.





"Wall of Glass" llegó acompañado de su videoclip, donde el artista aparece rodeado de espejos – aludiendo al título del tema – y con un look que calificó como el de un "Elvis Presley moderno", según dijo al sitio Pitchfork. La dirección del material audiovisual quedó en manos del realizador François Rousselet.





