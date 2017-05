Liam Gallagher dará un concierto solidario en Manchester

El cantante Liam Gallagher, ex miembro de Oasis, anunció que dará un concierto en Manchester, su ciudad natal, el próximo martes y que destinará la recaudación a las víctimas del atentado del lunes último, en el que 22 personas murieron y 64 resultaron heridas.



"La espera casi termina hermanos y hermanas" publicó a través de su perfil de Twitter anoche, previo al anuncio del concierto solidario, y luego de que Lydia Bernsmeier-Rullow cantara la canción de Oasis "Don't Look Back in Anger" al término del minuto de silencio que cientos de personas guardaron en la plaza de Santa Ana de Manchester para rendir homenaje a las víctimas.



El vídeo del momento en que junto a una multitud Bernsmeier canta la canción que en 1995 hizo popular a Oasis y que reza "no mires atrás con ira", se viralizó rápidamente e incluso Noel Gallagher, la otra mitad de Oasis, lo compartió en sus redes sociales.



Las entradas para el concierto, el primero en solitario de Liam Gallagher en la ciudad inglesa y que se celebrará en el pabellón 02 Ritz, se pusieron a la venta hoy a través de su página web oficial y ya están agotadas.



El músico, de 44 años, declaró a medios ingleses que tras conocer lo ocurrido en el Manchester Arena el lunes "inmediatamente" supo "que tenía que hacer algo" y sostuvo que no está "en esto por el dinero, quiero intentar ayudar y consolar a la gente", informó EFE.



El cantante, que lanzará su primer trabajo en solitario, "As you were", en octubre y que además de la cita en Manchester, anunció actuaciones en las ciudades de Londres, Dublín y Glasgow para los primeros días de junio, mostró su "indignación" y "tristeza" por lo sucedido y se preguntó el "por qué" del horror de la muerte de niños y personas inocentes.





Fuente: Efe vía Télam.