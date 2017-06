Las milongas en crisis, según Mora Godoy

La bailarina Mora Godoy aseguró que el tango tiene un gran "reconocimiento" que crece en el exterior, pero no sucede lo mismo en el país y alertó que "las milongas de Buenos Aires están sufriendo la peor crisis".





Al presentarse con gran suceso, por segundo año consecutivo, junto con su compañía de baile en la Ruta del Tango que se celebra este mes en Necochea, al que definió como una "grata sorpresa", y poco después de ofrecer shows en Berlín y Nueva York, Godoy sostuvo que en la mayoría de los países se valora del tango "la cultura del abrazo" que puede ofrecer la danza ciudadana.





"Volver al abrazo, sentir el otro, comunicarse. Eso se valora porque ahora las parejas hacen cada uno la suya y no mantienen contacto", expresó una de las mayores exponentes del tango bailado, en una conferencia de prensa ofrecida en el Teatro París, de la ciudad bonaerense de Necochea, donde se presentó en una de las galas del festival que se desarrolla durante todo este mes en esa localidad balnearia.





La artista, que la semana pasada se presentó en Tecnopólis Santa Fe con gran éxito, sostuvo que en Nueva York, donde también estuvo hace pocos días, hay iniciativas de incluir al tango en talleres que se ofrecen en las escuela, como una "forma de combatir el bullying".





Para Godoy, "las milongas de Buenos Aires sufren la peor crisis" en medio de un gris panorama, en el que no abunda una política federal "para impulsar la música que nos representa".





En ese sentido, flanqueada por el intendente Facundo López, y el presidente del Ente de Turismo de la localidad, Eduardo Otero, dijo que el festival necochense, que se lleva a cabo su segunda edición con 140 eventos artísticos que tienen de escenarios bares, restoranes, teatros y espacios culturales de la ciudad atlántica, "es una grata sorpresa y un ejemplo a imitar".





"El hecho de encontrar un teatro con localidades agotadas y este entusiasmo no es fácil. Acá hay una decisión política y económica de promover esta música. No lo hace casi nadie", subrayó la artista, antes de mostrar junto a su compañía su espectáculo Bailando tango remix, donde además de su habitual virtuosismo en la danza, exhibió aires de comedia de estilo burlesque e impactó en la danza del tango fusionado con la música electrónica.





Este mismo show es el que presentó en septiembre del año pasado en la plaza Independencia de la Ciudad de Mendoza.





La habilitación de las milongas

La milonga de Ana y Luis es una de las más tradicionales de Mendoza. Con 11 años de trayectoria, los responsables arman sus clases y pistas de baile en donde les den lugar.





Con un debut en el viejo café Soul, la milonga de Ana y Luis se trasladó hace tiempo al restó de la esquina de Pedro Molina y Belgrano –que supo llamarse A la Ra Na–. Sin embargo, Luis Núñez nos explica que la crisis llegó al sector también en Mendoza "porque ya no hay tantos turistas extranjeros como antes y porque los mendocinos recortan sus salidas debido a la crisis económica".





A esto se suma una problemática mayor. Y es la habilitación del espacio para que funcionen las milongas. "Desde la Municipalidad de Capital no sabemos cómo encuadrarnos, si como boliche o espectáculo. Entonces, a veces vienen y no nos habilitan. Ahora no sé cómo vamos a seguir. Es un lío. Nosotros les explicamos que la milonga no es como una bailable. Acá la música no es estridente, la gente no se emborracha ni hay peleas a la salida. En su mayoría son parejas adultas o gente grande que ama la milonga o quiere aprenderla, conocerla", sostiene Luis.





Y concluye: "La preliminar del Mundial de Tango que se hizo hace poco en el teatro Plaza tampoco convocó tanta gente como en otras ediciones. Estamos difundiendo nuestra cultura, no puede ser que encima el municipio ponga trabas para que trabajemos tranquilos".





Con aportes de Noticias Argentinas.