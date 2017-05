La viuda de Chris Cornell: desgarradora carta a su marido

Si los fanáticos sufrieron la muerte de Chris Cornell, su esposa Vicky la ha sufrido mil veces más.





La viuda del músico, desde que encontraron a su marido muerto en Detroit, vive un calvario pero en general sus declaraciones han sido entendiblemente acotadas y siempre centradas en sus dudas de que el hombre de Soundgarden se haya quitado la vida con pleno entendimiento de lo que estaba haciendo.





Sin embargo, a una semana de su fallecimiento, Vicky parece lista para despedir a su marido, y así lo hace en una dolorosa carta abierta que destaca los momentos felices de la pareja. El texto fue publicado por Billboard, y probablemente sea el homenaje más desgarrador que vayas a leer con respecto a la muerte de Chris Cornell.





La carta:





"Para mi dulce Christopher:





Fuiste el mejor padre, esposo y yerno. Tu paciencia, empatía y amor siempre estaban presentes.





Siempre decías que yo te salvé, que no estarías vivo de no ser por mí. Mi corazón se hinchaba al verte feliz, vivo y motivado. Emocionado por la vida. Haciendo todo lo posible por devolver lo que se te dio. Tuvimos la mejor época de nuestra vida durante la última década y te pido perdón, mi amor, por no haber visto lo que te estaba pasando esa noche. Lamento que hayas estado solo, y sé que no fuiste tú, mi dulce Christopher. Tus hijos también lo saben, así que puedes descansar en paz.





Estoy quebrada, pero seré fuerte por ti y me haré cargo de nuestros hermosos bebés. Pensaré en ti cada minuto de cada día, y lucharé por ti. Tenías la razón cuando dijiste que éramos almas gemelas. Dicen que los caminos que alguna vez se cruzaron se cruzarán de nuevo. Sé que vendrás a buscarme, y ahí estaré yo, esperándote.





Te amo más de lo que cualquiera haya amado en la historia del amor, y más de lo que cualquiera lo hará.





Por siempre, Tu Vicky".