La Tana Rinaldi y un tirón de orejas épico a los funcionarios

Susana Rinaldi cerró la Fiesta de la Cosecha en su 15ª edición, homenajeando a grandes figuras del tango como Mariano Mores, Enrique Santos Discépolo, Astor Piazzolla o Carlos Gardel.



Si bien los sonidos del dos por cuatro ya no convocan multitudes como en antaño, a una artista se la debe respectar.



Parece que la recepción de las autoridades mendocinas, que se encontraban en la primera fila, no fue la esperada por la cantante. Corta de paciencia, la "Tana" hizo gala de su carácter y se los hizo saber a los desentendidos funcionarios que se mostraban más preocupados en sus teléfonos y la mesa de catering.



"Hay una cosa que preocupa a quienes estamos sobre un escenario, y es que siempre nos toca en las primeras filas, que son las que alcanzamos a ver, personas que no te aplauden", dijo Rinaldi, logrando por fin la atención de todo el público y un aplauso cerrado de los aludidos funcionarios.



Entonces la artista continuó impartiendo una lección de educación: "Me gustaría que en Mendoza me pase lo mismo que en el resto del mundo. Y es que mi presentación termine con un aplauso generalizado que incluya también a quienes tienen el privilegio de estar en la primera fila".



