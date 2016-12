La Oreja de Van Gogh recupera su magia con un disco más rockero

El grupo vasco La Oreja de Van Gogh acaba de lanzar su nuevo disco, "El Planeta Imaginario", en el que recuperan el toque mágico para construir hits pero esta vez con un sonido más rockero, que permite el destaque de la voz de Leire Martínez, para constituirse en el mejor trabajo de quien es la vocalista de la banda desde 2008.



Tras la salida de Tras la salida de Amaia Montero en 2007, La Oreja grabó dos discos de estudios con Martínez y tres álbumes y DVD en vivo, pero es en este donde el grupo recupera la alquimia para generar hits, con un sonido que recuerda a discos de Coldplay o U2, y con un rol preponderante del guitarrista Pablo Benegas.



El disco contiene futuros clásicos como "Diciembre", "Verano", "Pálida luna", "Intocables", "Mi pequeño gran valiente" y "Siempre", donde destaca la gran interpretación de Leire Martínez y la homogénea pared sonora que conforman Benegas, el tecladista Xabi San Martín, el bajista Álvaro Fuentes y el baterista Haritz Garde.



Los cinco integrantes de esta banda nacida en San Sebastián, charlaron con la agencia Télam sobre el disco y la situación en España.



- La crítica considera que este es el mejor disco que han hecho con Leire como cantante ¿Qué pasó entre el anterior disco y este para que saliera tan macizo?

- Pablo Benegas (PB): Sobre todo que le hemos dedicado muchísimo tiempo. Creo que ha sido nuestro disco más exigente y donde más seguridad hemos tenido a la hora de afrontar no solo los temas a abordar, sino también arreglos y armonías. Con los años lógicamente vas perdiendo frescura, pero tenés mucha más seguridad a la hora de manejar lo que ya sabes. Esa ha sido un poco la reflexión, hemos estado un año y pico dedicados a este disco y hemos sido muy exigentes.

Sentimos también que igual, con respecto a otros discos, es nuestro disco más emocional o emocionante. Hemos conseguido una profundidad, una hondura que antes no habíamos llegado con las historias que hemos contado. En ese sentido también creemos que se diferencia de los discos anteriores.



- La hondura coincide con los años movidos políticamente. Ustedes son vascos y sus "vecinos" españoles estuvieron un año y tres elecciones para elegir presidente del gobierno.

-Xabier San Martín (XSM): En Bélgica llevan como tres años (risas).

- PB: Yo creo que con los años vas aprendiendo a conseguir expresar mejor tus emociones o ir hilando mucho más fino con tus emociones, que al final es lo que engancha a la gente. Cuando consigues hacer canción una emoción profunda tuya yo creo que es el camino más directo para emocionar a la persona que te está escuchando.



- ¿Es el disco en el que más la hicieron rockear a Leire? Tuvo que poner la fuerza de toda la garganta.

- Álvaro Fuentes (AF): Yo creo que es la voz la que nos lleva a nosotros a rockear. Yo creo que Leire es una gran actriz de los personajes de cada canción, entonces cuando esa chica está casi susurrada somos nosotros los que agachamos la cabeza y la acompañamos. Y al revés, en canciones más enérgicas como Verano o la misma Diciembre, que es mucho más guitarrera, el volumen que ocupa su voz es la escultura que nosotros hacemos.

- Leire Martínez (LM): El paso de los años te aporta muchas cosas: perspectiva y experiencias. Nosotros hemos sabido aprender de nuestros propios errores, muchas veces cuando trabajas en lo que hacemos nosotros hay acuerdos de discos y hay veces que los tiempos apremian. Yo creo que en algunas situaciones nosotros como grupo no hemos podido defender nuestro producto y han premiado más otros ritmos y decisiones, pero creo que con este disco nos ha dado un poco igual todo eso.



- Han retomado el control de la nave...

- LM: No es que lo habíamos perdido porque siempre hemos sido muy fieles a nosotros mismos, aunque creo nunca como en este caso. De hecho, nos habían propuesto que el disco saliese mucho antes, pero como no estaba dijimos que no.



- ¿El modelo siempre es gira, un mes de descanso y entrar a grabar?

- PB: Ese 'timing' siempre lo hemos controlado nosotros, nunca nadie se ha metido en cómo tenían que ser las canciones y hasta que no teníamos un disco preparado no lo sacábamos. Este es un claro ejemplo de eso. Hemos pasado cinco años sin disco, que muchos pueden pensar que es un error, pero para nosotros fue una decisión valiente, porque frente a los ritmos de la industria nosotros hemos querido tomarnos el tiempo que necesitábamos para tener este disco preparado. En España han estado cinco años sin una canción nueva nuestra y eso para mucha gente no es fácil porque corrés el riesgo de desaparecer.



- Ustedes tienen una lista de hits de casi 20 temas, a los que se suman los del disco ¿En la gira van a ir por un show mediano o largo?

- AF: Después de 20 años de grupo, siete discos, tantos singles, tantas canciones y este nuevo disco que tenemos todas las ganas de mostrarlo y tocarlo, no sabemos el tiempo que nos va a llevar, pero tendrá que ser un concierto largo.



- Shows de tres o cuatro horas a lo Bruce Springsteen...

- LM: Iba a decir aún no hemos llegado al límite de Springsteen, pero ya vamos por ahí.



- ¿Y la garganta?

- LM: Después del quinto día de show seguido se nota.



- ¿Cómo es la situación musical en España habiendo tanta renovación en el medio de todo esto? ¿Apareció el nuevo indie?

- PB: Es muy interesante todo el movimiento que está habiendo de grupos como Dorian, Vetusta Morla o Love of Lesbian, que comparten la filosofía que tenemos nosotros.

- LM: Al margen de tu estilo, como concepto estamos mucho más cerca de las bandas del indie porque somos un grupo. En España sí ha ocurrido que de los grupos había en nuestra época no queda ninguno, entonces con toda esta ola de grupos más indie de pronto vuelve a haber grupos y nos sentimos identificados. Nuestra forma de funcionar se parece mucho más a la de ellos que a la de un solista, al margen de lo que toquen.



- ¿Un Donald Trump que hablara en castellano podría ganar en España?

- Haritz Garde (HG): Tenemos nuestro equivalente (risas). El populismo creo que es un terrible mal en la política y la desprestigia. La política, cuanto peor están las cosas, es cuando más se la necesita. Hay una actitud prefascista que dice que "todo es una mierda, todo está corrupto" y eso es caldo de cultivo para matones.

- PB: El problema es que creo que hay una situación de descrédito absoluto sobre la clase política y las instituciones, que es donde aprovecha el populismo para meterse. Hay que ver qué han hecho las clases dirigentes para llegar a esa situación, pero la grieta por donde se cuela el populismo es dar una receta fácil a una situación compleja y lo hace a través de ese descrédito.