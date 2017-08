La fiebre rollinga no se detiene

Blue and lonesome, y ya los Menos de un año pasó desde la salida de su último disco,, y ya los Rolling Stones están preparando el próximo trabajo musical, que vendrá acompañado por un libro de fotos y un documental.





Para el 8 de septiembre fue anunciada la salida a la venta de On air in the sixties, álbum que recopila 15 grabaciones inéditas de la banda durante sus apariciones en radio y televisión en los años '60.





rolling stones.jpg



Un día después, arrancarán su No Filter Tour, que abarcará 12 ciudades de Europa desde el 9 de septiembre hasta el 25 de octubre.





On air in the sixties será también el nombre del libro con "documentos inéditos de la BBC y de los archivos comerciales de radio y televisión, y muchas imágenes nunca antes vistas", según el anuncio de la editorial Penguin Random House.





También se está trabajando en un documental con todo este material retrospectivo, aún sin fecha de estreno.









rolling stones