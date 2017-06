La emotiva vuelta de Joaquín Sabina a Úbeda

El cantautor español dio inicio anoche a la gira de recitales donde presenta su último disco "Lo niego todo" con un concierto en la ciudad de Úbeda, donde nació hace 68 años y en el que se dejó ganar por la emoción.



"No crean que es tan fácil volver a subirse a un escenario, a los paisajes, sabores y olores de la infancia de uno; da mucha emoción, pero eso te pone un nudo en la garganta, que es con lo que se finge que se canta, por eso me he puesto el traje nuevo de los domingos", irrumpió Sabina, tembloroso y aferrado al micrófono con ambas manos, apuntó un cable de EFE.



Úbeda, ciudad de 34.000 habitantes que, con el recinto ferial a reventar por la presencia de 8.000 personas, inauguró para Sabina el largo capítulo español de un tour que, por cifras, es homologable al de muchas estrellas internacionales con más de 150.000 entradas vendidas para 26 conciertos.



La versión argentina de la gira por "Lo niego todo" pasará, de momento, por cuatro ciudades argentinas: Mendoza, Córdoba, Rosario y Buenos Aires, comenzando el 31 de octubre en el Arena Maipú de Mendoza, el 4 de noviembre estará en el Orfeo de Córdoba y el 8 en el Metropolitano de Rosario.



La estada más prolongada será en el Luna Park de Buenos Aires donde ya agotó las funciones de los días 11, 12, 15 y 16 de noviembre y sacó a la venta cuatro nuevas fechas para 22, 23 y 29 de noviembre y 1 de diciembre.