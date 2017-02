La discografía de Prince llegó a Spotify

La discografía de Prince está desde ayer nuevamente disponible en Spotify, Deezer y Apple Music, tras el acuerdo alcanzado entre los representantes del músico fallecido el año pasado y la compañía Warner.



Tras arduas negociaciones, finalmente se cumplió con el objetivo de volver a disponer de este material en las plataformas digitales el mismo día en que se produjo la entrega de los Premios Grammy, tal como lo anhelaban las partes involucradas, informó la especializada revista Billboard.



Se trata de 18 discos y seis compilados, que incluye clásicos como "Purple rain", "1999", "Sign of the times", "Lovesexy" y "Diamond and pearls", entre otros.



Estos discos habían sido retirados de las plataformas digitales a pedido del propio Prince, en julio de 2015, en disconformidad por el pago de regalías, y sólo podían encontrarse en Tidal.



Sin embargo, con la participación de los representantas legales de Prince, la compañía Warner, dueña del catálogo desde 1978 a 1996, inició las negociaciones que culminaron ayer de manera exitosa.



En tanto, se anunció que el 9 de junio se lanzará una edición remasterizada de "Purple rain", que incluye dos discos de canciones inéditas y dos recitales que no habían visto la luz hasta el momento.



Pero además, la Universal Music adquirió el catálogo de otros 25 discos, que el genial artista había editado de manera independiente, por lo que próximamente se espera que también estén disponibles en plataformas digitales.