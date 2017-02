Katy Perry estrena nuevo tema con especial video

Katy Perry terminó con la incertidumbre. Este viernes, la diva del pop estrenó oficialmente el tema Chained To The Rhythm, primer corte de su próximo disco.



La canción llegó acompañada de un especial Lyric Video, con la letra del sencillo y protagonizado por un hámster disfrutando de un pequeño banquete en su hogar.



En los últimos días, la artista se encargó de lanzar varias pistas a través de redes sociales, preparando el lanzamiento de un nuevo material discográfico, la continuación de Prism (2013). Con una imagen renovada – que incluye una melena rubia platinada -, la estrella publicó en su cuenta de Instagram un breve video donde aparece su pie con un grillete, atado a una bola de discoteca. Todo, enmarcado en los primeros sonidos de su nuevo single.



La cantante de 32 años había escrito en sus mismas redes sociales la fecha del 10 de febrero, lo que rápidamente hizo pensar que sería ese día el que saldría a la luz el nuevo single. No obstante, Perry sorprendió a sus seguidores instalando varias "bolas disco gigantes" por el mundo el miércoles pasado, donde sus seguidores pudieron conectar sus audífonos y escuchar en exclusiva este nuevo tema.



La intérprete de Dark Horse se presentará este domingo en la ceremonia de los premios Grammy (12 de febrero, 22.00 horas, TNT), donde se espera que cante en vivo este nuevo tema. En el mismo evento se esperan las actuaciones de Adele, Lady Gaga junto a Metallica, Daft Punk con The Weeknd y Beyoncé, que hará su primer show luego de anunciar su embarazo de gemelos.