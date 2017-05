Katy Perry anticipa un track de su próximo material discográfico





Luego de la ruptura sentimental con Orlando Bloom, la cantante norteamericana superó la crisis a pura música y le puso todas las energías a su nuevo disco, Witness, el cual saldrá a la venta el 9 de junio. El tercer corte se llama "Swish Swish" y cuenta con la colaboración de Nicki Minaj.





La canción con Nicki, es una balada de piano que deriva en un tema electro pop rompe pistas, y llega luego de publicar los videos de "Chained to the Rhythm" junto a Skip Marley, y "Bon Appétit", track que cuenta con la participación vocal del trío de raperos "Migos".





Katy Perry, saltó a la fama en 2008 con "I Kissed a Girl" y "Hot n Cold" cortes de su segundo álbum "One of the Boys".





Entre 2010 y 2011, tuvo aún mayor éxito con Teenage Dream, que para su promoción lanzó seis sencillos de los cuales cinco; California Gurls, Teenage Dream, Firework, E.T y Last Friday Night, se ubicaron en el puesto número 1 del Billboard Hot 100 de los EE.UU, lo que la convirtió en la primera artista femenina en lograr dicha hazaña y la segunda en general después de, Michael Jackson con su álbum "Bad" publicado en 1987.





"Witness" será el quinto álbum de estudio de la cantante y compositora estadounidense Katy Perry, previsto para ser estrenado el 9 de junio de este 2017 a través de Capitol Records.





