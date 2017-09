La música, cantante y compositora mexicana Julieta Venegas, que participará desde este miércoles en la novena edición del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (Filba), manifestó que "hay algo en el pop que tiene que ver con cómo se vende a la mujer y que es un reflejo de cómo la sociedad pone a la mujer en los medios de comunicación" en relación a la música y a la temática "Tiempos violentos" que ocupará los cinco días de este encuentro dedicado al universo literario.





La cantautora creció en la zona fronteriza de Tijuana, hecho que siempre relacionó con la idea de limitación: de allí, la génesis de su acercamiento a la literatura, la puerta al hábito de imaginar. En parte, sobre ello hablará en esta edición del Filba, que se realizará desde este miércoles 27 al domingo 1° de octubre en la Biblioteca Nacional, en el Malba y en el teatro Margarita Xirgu.





Sin embargo y más allá de su apego a las historias, Venegas se abrió camino al mundo de la música en busca de una "identidad" propia que la diferenciara de su gemela, en el seno de una familia conservadora de seis hermanos y padres fotógrafos que no se consideraban artistas. La mexicana hoy registra seis galardonados álbumes de estudio que ella identifica como radiografías de distintos momentos de su vida.





En tal sentido, sus participaciones en el Filba (viernes 29, show junto a Martín Buscaglia; sábado 30, mesa "Los libros que me salvaron la vida"; domingo 1°, panel "La canción como texto") son para la cantante "un gusto" mientras despide su más reciente trabajo "Algo sucede" y se propone empezar a componer "sin pensar en un disco".





-¿En qué momento de tu carrera artística te encontrás?

-Me quedan los últimos recitales de la gira de "Algo sucede". Ahora tengo ganas de tocar en festivales y con amigos, y empezar a escribir pero sin pensar concretamente en un disco, sin presionarme. Siempre trato de romper con mis propios prejuicios para componer libremente. A diferencia de "Los Momentos", que fue un disco refugio, siento "Algo sucede" mucho más cercano a mi manera de ser naturalmente, no tiendo a ser depresiva (risas). De todas formas, todos mis discos son muy yo.





Julieta Venegas - Algo Sucede



-¿Qué te llevó a elegir una carrera en la música por sobre la literatura?

-La música fue muy clara. Mis papás me metieron en clase de piano y tuve una primera maestra que fue maravillosa, fue mi primer contacto con la música de una manera activa. En mi familia siempre fuimos muy musicales y había algo ahí muy natural. Descubrí que tenía facilidad y que me gustaba. Necesitaba también establecer mi identidad frente a mi gemela, y la música fue mi manera de marcar territorio.





-¿Considerás que existe algún vínculo entre la industria musical y la cosificación de la mujer?

-No sé si criticar a la industria por esas razones, se guía por el consumo. Sí hay algo en el pop que tiene que ver con cómo se vende a la mujer y que es un reflejo de cómo la sociedad pone a la mujer en los medios de comunicación. No está alejada una cosa de la otra. El pop tiende a objetivizar, todos de alguna manera son lindos y eso es parte del paquete, tiene que ver con una muestra del cuerpo. Ahora que tengo soy madre pienso más en esto, dentro de toda esa masa que consume hay un montón de niños y niñas que no entienden bien y que se perciben a sí mismos en ese producto. Es quizá la violencia sutil, que no se nota pero que está.