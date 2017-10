Jethro Tull por Ian Anderson

Ian Anderson aterriza por primera vez en Mendoza para repasar la historia de Jethro Tull, mítica banda de rock progresivo que lideró durante décadas, combinando nostalgia y calidad interpretativa. Anderson y su nuevo grupo concretarán de este modo un recorrido histórico que los fanáticos locales recibirán con admiración y euforia.





En el marco de una gira sudamericana que concluye hoy en nuestra provincia, el legendario músico británico presentará su show "The Best of Jethro Tull by Ian Anderson", esta noche en el Arena Maipú





La banda de Anderson está formada por él en flauta, voz y guitarra acústica; Florian Opahle, guitarrista; Scott Hammond, baterista; John O'Hara en piano, acordeón y voz y David Goodier en bajo y voz. El tour pasó por las ciudades brasileñas de Porto Alegre, San Pablo y Bello Horizonte y las ciudades argentinas de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Anoche tocaba en la capital de Uruguay (Montevideo).





En esos conciertos, la crítica ha elogiado la ambientación previa al show, con sonidos de aves y aires de campo predisponen al disfrute y dotan la escena de calma y serenidad.





Si aquí repite esa experiencia, el repertorio –cuenta con casi 20 temas– es dividido en dos partes. Living In The Past y Nothing Is Easy fueron las primeras canciones en sonar, dos clásicos de la época fundacional del rock progresivo de la cual Jethro Tull es considerado actor fundamental.





La banda inglesa dejó obras imperecederas como Minstrel on the Gallery o Thick as a Brick.





"La banda suena potente, respetando la idea estética conocida, con un notable trabajo técnico que le permite a Anderson tocar y desplazarse permanentemente por el escenario, además de sostener su típica forma de tocar la flauta traversa apoyado en una sola pierna".





Durante el concierto, Anderson, considerado también un showman en el escenario, hasta se da tiempo de ensayar una danza ritual y hacer que la termine el público (se espera que aquí asistan sobre todo conocedores de la obra de Jethro Tull).





Admirador de Bach y Mozart, Ian Anderson se acercó en algunos tramos de su historia a la estética barroca y medieval cruzándolas con el rock. De esa idea, rescata en vivo Bouree (de Bach).





Su celebrada historia

En 1967 nació en Luton (al sur de Londres) John Evan Band and McGregor's Engine, una formación que desapareció tan pronto como comenzó, pero que puso los cimientos para que Ian Anderson, Mick Abrahams, Glen Cornick y Clive Bunker creasen Jethro Tull.





Sus inicios se encuentran en el famoso Marquee Club londinense, donde se convirtieron en el nuevo rostro del blues británico underground. El éxito los acompañó y emprendieron su lanzamiento en toda Europa y Estados Unidos, dejando a Abrahams, Cornick y Bunker por el camino. El grupo permaneció hasta 2014.





A sus espaldas tienen 60 millones de discos vendidos y 2.500 conciertos en 40 países.