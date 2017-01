Jennifer Lopez se burló del bochornoso show de Mariah Carey

El pasado sábado 31 de diciembre, Mariah Carey se unió a la celebración de la llegada del Año Nuevo en el Time Square de la ciudad de Nueva York, donde se suponía interpretaría parte de su repertorio de grandes éxitos. Todo lucía bien hasta que la estrella debió comenzar a cantar.





Al momento que debía sonar la poderosa voz de Mimi, lo que se escuchó fue la pista de fondo, el sonido de la audiencia y sus quejas. Y es que mientras ella alegaba que no podía escuchar nada, otros señalan que por problemas técnicos el canal de playback de Mariah no funcionó.





La situación fue incómoda y desastrosa, y ahora su equipo acusa a Dick Clark Productions, los encargados de la producción, de sabotear el show de la estrella para conseguir más ratings.





Mientras tanto muchos otros se preguntan, si Carey es tan buena intérprete, por qué no se atrevió a cantar en vivo y directo, tal y como todos esperaban.





Pero la controversia no quedó ahí, y es que luego algunos usuarios de Instagram descubrieron que Jennifer López , archienemiga de Mariah, disfrutó como nadie del bochornoso momento.





No, J.Lo no hizo ningún comentario público al respecto, pero si le dio un visible like a las duras palabras de otro usuario.





"¿Alguna vez viste un accidente del que no pudiste quitar la mirada? Esa fue ella esta noche", rezaba el texto que acompaña una imagen de Carey en su show.