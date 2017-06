JAF y Barilari, unidos por la amistad del rock

Casi como en una reunión de amigos, el cantante de la mítica banda Rata Blanca, Adrián Barilari, y otro grande de la rock nacional, JAF (Juan Antonio Ferreyra), vuelven a actuar juntos en Mendoza para llegar al público con grandes canciones y con un toque de humor.



El concierto tendrá climas que irán subiendo del más puro rock and roll hasta la balada más romántica, "de esas que hacen llorar", como dijo Barilari, a través de composiciones que marcaron las carreras de ambos intérpretes.



Hitos del rock internacional de bandas reconocidas como Foreigner, Chicago, Kansas, Europe, Credence Clearwater Revival y Jhonny Rivers no faltarán en el setlist.



Forever young, Doblando la curva, Quiero saber qué es el amor, Inmortal, Hotel California, Polvo en el viento, Oh, mujer bonita, Carrie, Si me dejas ahora y Lo haremos a mi modo, marcarán los tiempos y climas del concierto.



Siempre muy bien secundados –más allá de sus personales voces y de los solos de guitarra de JAF– por una poderosa y efectiva banda conformada por Beto Topini en batería, Pablo Santos en bajo, Guillermo De Medio en teclados, Darío Casciaro en guitarra, Mario González en percusión y Federico Penzotti Norzi en teclados, más la parte vocal de las coristas Luciana Ardito y Clara Pinto.



Los momentos especiales de la velada –que será de dos horas de show sin interrupciones– llegarán con composiciones como Maravillosa esta noche, Mujer amante, mixturada con La leyenda del hada y el mago, del repertorio de Rata Blanca, y con las baladas Tal vez mañana brille el sol y Todo mi amor, de la primera etapa de JAF como solista luego de su paso por Riff, banda que también tiene su tributo ahora con una impecable versión de La espada sagrada, recordando a Pappo.



También sonará uno de los clásicos de The Beatles, Get back.



Sure know something de Kiss y Adicto al amor de Robert Palmer también formarán parte de esta reunión musical.



Sin duda será una noche plagada de éxitos con dos grandes de la música nacional.