J Balvin llega a EEUU con "Mi gente"

J Balvin inicia el jueves el tramo estadounidense de su gira "Energía" con siete conciertos totalmente vendidos y su éxito "Mi gente" arriba en las listas de popularidad de Spotify y Billboard.

El astro colombiano del reggaetón incluso desplazó momentáneamente a Taylor Swift del No. 1 global en Spotify el pasado fin de semana con "Mi gente", cuyo video rompió récord en YouTube como el más rápido en alcanzar 500 millones de vistas y ya supera los 746 millones desde su lanzamiento el 29 de junio.

J. Balvin, Willy William - Mi Gente (Official Video)





"Yo realmente estoy súper agradecido. Lo único que hay que hacer es agradecer a Dios y al público por las bendiciones que me han dado", dijo Balvin a The Associated Press en una breve entrevista telefónica desde Colombia.

"Pero creo que este es solo el comienzo", agregó. "Lo siento muy dentro de mí. Soy un hombre de mucha fe y creo que apenas estoy comenzando".

Balvin también se apuntó con "Mi gente" su octavo No. 1 en el Latin Airplay de Billboard y el tema, una colaboración con el DJ francés Willy Williams cantada en español, puede escucharse en el Top 40 de la radio anglo.

Asegura que no ha tenido problemas para lidiar con las presiones y tentaciones de la fama.

"No es difícil", dijo sin titubear. "El hecho de saber que son bendiciones y que no todo el mundo las tiene te permite ser más agradecido. Pocas personas tenemos ese regalo, con lo cual hay que comportase bien".

Algo que lo ha ayudado a mantener los pies sobre la tierra es rodearse de parientes y amigos.

"De personas que te vean más como persona que como artista", aclaró. "Amigos de la infancia, mi familia, mi sangre, eso ayuda mucho. Gran parte también es no dejarse influenciar mucho por eso (el éxito) y seguir disfrutándolo".

La gira de Balvin por 18 ciudades de Estados Unidos comienza el jueves en Fairfax, Virginia, e incluye paradas en Nueva York y Los Ángeles, donde ya se agotaron las entradas. Pasará, entre otras, por Boston, Detroit, Houston, San Antonio, San José, Atlanta, Orlando y Miami.

"Estoy súper feliz", dijo de sus "sold out". "Es increíble, una gran bendición".

Agregó que llega con "toda la fe" y "muchísima música nueva", pues además de los temas de su álbum ganador del Latin Grammy "Energía", interpretará éxitos recientes que también incluyen "Si tu novio te deja sola" y su colaboración con Jowell & Randy "Bonita".

A sus 32 años y pese a sus grandes éxitos en la música e incluso en la moda (su estilo lo llevó a ser nombrado primer embajador latino de la Semana de la Moda Masculina de Nueva York a principios de año), Balvin se considera "un artista nuevo".

"Siempre quiero aprender más con la música, con la moda, con todo lo que me alegra más y quiero aprender todos los días", expresó. "Estoy estudiando".