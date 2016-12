Impactante: George Michael luce irreconocible en su última fotografía

George Michael, artista que murió apaciblemente en su casa durante Navidad, habría estado luchando con problemas de obesidad, según informó el portal TMZ, que compartió una de las últimas fotografías del cantante en donde luce irreconocible debido al aumento de peso.

El citado medio informó que el intérprete de "Wake Me Up Before You Go-Go" se había recluido en su casa, por lo que verlo en público fue muy raro en los últimos meses. La imagen que ilustra esta nota fue registrada a mediados de septiembre del 2016 en un restaurante de Inglaterra.

La inesperada muerte del cantante británico George Michael a los 53 años tiñó las navidades de luto para el mundo de la música.

La policía británica mantuvo que la causa oficial del deceso permanece "inexplicada", aunque la catalogó de "no sospechosa", mientras que el agente del músico, Michael Lippman, aseguró a la revista estadounidense Billboard que se debió a un ataque cardíaco cuando estaba en la cama.

George Michael tenía por costumbre asistir a la Misa de Medianoche en una iglesia cercana a su casa, pero aquella Navidad no llegó.

El cantante venía trabajando junto a Showtime en una película sobre su vida que iba a estrenarse en marzo del 2017.

george michael 23.jpg George Michael. Foto: TMZ