Iggy Pop cantó con Metallica

Iggy Pop se sumó a Metallica durante los bises de su último show en México. Juntos interpretaron "T.V. Eye" de los Stooges."Metallica tiene mucho respeto por el hombre que va a cantar con nosotros esta canción. Y estamos agradecidos de que haya podido realizar estas fechas en la Ciudad de México con nosotros", dijo James Hetfield al público del Foro Sol mexicano. "Demuéstrenle su respeto y amor al señor Iggy Pop."

El cantante, que teloneó a la banda en sus tres shows aztecas, apareció para hacer una explosiva versión del clásico de Fun House. Cuando terminó, el público lo ovacionó y empezó a gritar "¡Iggy! ¡Iggy!"

Además de la visita del ex The Stooges, en el último show en México Metallica tocó en vivo por primera vez "Dream No More", una de las canciones de Hardwired... to Self-Destruct, su último álbum que presentarán en Lollapalooza Argentina 2017 el 31 de marzo.

Fuente: Rolling Stone