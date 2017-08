Huge the Cara hace sonar su Pakanusa

Huge The Cara. La propuesta, que tiene dos cortes difusión (Disappear y San Francisco) ha estado dos años y medio en proceso. Finalmente, las ocho canciones que grabaron Marce Conno (voz), Emi Ramírez (guitarra y voz), Beto Pincolini (bajo), Martín Fernández (batería) y Enmascarado (sintetizadores) saldrán a escena este jueves por la noche a las 20, en La Taverna Culture Hall de Llegó el gran momento de presentar en sociedad Pakanusa, el nuevo disco de la banda de rock de Mendoza La propuesta, que tiene dos cortes difusión (Disappear y San Francisco) ha estado dos años y medio en proceso. Finalmente, las ocho canciones que grabaron Marce Conno (voz), Emi Ramírez (guitarra y voz), Beto Pincolini (bajo), Martín Fernández (batería) y Enmascarado (sintetizadores) saldrán a escena este jueves por la noche a las 20, en La Taverna Culture Hall de Chacras de Coria . Las entradas ya están agotadas.





Canciones como Welcome, Tell Me Why, Lennon, La piel y The Real Rancho componen este segundo álbum, en el que Huge the Cara se ha inclinado más por los temas en castellano que en la producción anterior, en el que casi todas las letras fueron escritas en inglés.





El álbum debut del grupo, Mexico on the moon, tuvo sus frutos, girando precisamente por el país azteca, siendo elogiado por la crítica y distinguido, entre otros, por el premio UNO Escenario 2015.





Diario UNO dialogó con Marce Conno y Emi Ramírez, dos de los integrantes de la banda que promete un show diferente, con convocantes bandas invitadas, y para el que hay que predisponerse a ver y a sentir, no tan sólo a escuchar.





Huge-the-Cara.jpg A La Taverna. Los chicos de Huge the Cara mostrarán su show multimedia en Chacras de Coria.



–¿Cómo viene la presentación del nuevo disco?

– Marce Conno: estamos sorprendidos porque teníamos 400 entradas disponibles y se terminaron en media hora. Va a ser un show distinto, con muchas bandas invitadas, como Usted Señálemelo, Pasado Verde, Spaguetti Western y Fuego en Moscú, para nombrar sólo a algunos.





–Qué significa esto de "un show distinto"?

–M. C.: todo el show estará intervenido con la estética y la propuesta que se puede ver en el video de uno de nuestros temas nuevos, Disappear. Habrá una puesta en escena, una miniexperiencia para que llegues y te empieces a introducir en el universo Huge The Cara. Lo que queremos es que el show sea único y que sólo entiendan esa complicidad los que hayan asistido.





–En cuanto al nuevo disco, sucesor de "Mexico on the moon", ¿cómo surgieron los temas de "Pakanusa"?

–Emi Ramírez: hace dos años y medio que venimos trabajando en este segundo disco. Algunas canciones ya se venían acarreando desde el primer disco y otras fueron terminándose con el principal componente que es el público. El primer disco lo elaboramos durante todo un año y no salimos a presentarlo hasta que no tuvimos todo el material. Conceptualmente está elaborado en base a tres personas. Cuando salimos a presentarlo ya éramos cinco. El segundo disco se gestó en base a esta nueva composición y se trabajó en forma diferente. La realidad es que el primer disco es casi de laboratorio, porque al no salir a tocar en vivo, no sabés la respuesta del público.





huge 4



–Cambiaron esto en este CD?

– E.R. : nos pasó que teníamos un set de una hora y no llegábamos con las canciones del primer disco, entonces tuvimos que salir a estrenar canciones, algunas de estas ya no están más, quedaron de lado. Creo que al empezar a ver cómo la gente captaba esas canciones comenzaron a mutar, hasta que llegamos al resultado actual. Un disco más maduro, más de banda. Y con mucho tiempo de trabajo. Hubo 12 o 14 temas que estuvieron planeados para grabarlos, pero finalmente el disco tuvo ocho.





–¿Las que quedaron afuera serán para otro disco?

– M.C.: a veces quedan y les damos otra vuelta de rosca, otras no las tocamos más. En el primer disco teníamos 20 o 25 canciones, seleccionamos nueve y terminamos grabando ocho. Una parte de esos temas fueron incluidos en Pakanusa. De todas maneras, por algo quedaron afuera y está bueno que así sea.





–¿Tienen planeada una nueva gira por México?

–M.C.: sí, ahora nos vamos a México en una gira de promoción, nos ha ido muy bien cuando hemos tocado allá. Antes haremos una pequeña gira por la provincia, que incluye toques en el Valle de Uco y en el Sur. También tenemos programado tocar en San Juan y en Buenos Aires, en Chile, y después en marzo encararemos nuestra tercera gira mexicana.

–E.R.: en México se copan con la música extranjera, a nosotros nos ha ido muy bien. Tenemos un público que siempre nos espera cuando vamos y eso está buenísimo.





–¿Ya piensan en otro álbum?

–M.C.: no, por ahora estamos concentrados en los toques de presentación de Pakanusa. No estamos buscando algo nuevo, pero naturalmente va a salir. Además, para poder pensar en otro disco necesitábamos sacar este, cerrarlo, presentarlo y madurarlo. A la hora de tocarlo es cuando se completa el ciclo.





–¿Qué música escuchan ustedes?

–M.C.: todos escuchamos cosas diferentes, aunque después de tres años de tocar juntos, hay muchas bandas en las que coincidimos. A mí me gusta Dextrous, Arctic Monkeys, The Doors.

–E.R.: a mí me gusta mucho el funk, los sonidos nuevos, los sintetizadores, soy fanático del trip hop; quieras o no, después aplicás recursos de diferentes géneros que estás acostumbrado a escuchar. Por ahí te sale un arreglo que pensás que es una genialidad, que estás inventando, y en realidad es parecido a algo que escuchaste por parte de una de tus bandas favoritas.





–¿Qué piensan de la movida musical de la provincia?

–M.C.: es algo sin precedentes, hay un grupo de bandas que están moviendo mucho todo. Pasado Verde, Usted Señálemelo, La Skandalosa Tripulación... El punto es que faltan lugares para tocar. Pero la música siempre se abre paso, aún a pesar de las dificultades.