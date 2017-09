Hasta los duros caen... Â¡quÃ© palazo se pegÃ³ el cantante de Metallica!

James Hetfield, el cantante y guitarrista de Metallica , tuvo un pequeño contratiempo durante su concierto del lunes en Ámsterdam (Holanda), al caer en un agujero del escenario en plena actuación.





El grupo de música, que arrancaba una gira europea en el Ziggo Dome holandés, interpretaba una de las canciones incluidas en su último álbum, Now that we're dead, cuando Hetfield se dio vuelta y cayó en un agujero tras el batero.





Metallica-James hetfield- Accident in amsterdam 2017



En ese momento, el cantante se quedó inmóvil durante unos segundos hasta que fue asistido por parte del personal de seguridad, mientras el resto de la banda siguió tocando.





"Sí, estoy bien. ¿Mi ego? No demasiado. Pero estamos bien. Hiere mis sentimientos un poquito, quizás", bromeó Hetfield al concluir la canción, dirigiéndose al público.





Fuente: 20minutos.es