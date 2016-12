George Michael, una máquina de éxitos, en 10 temas

Icono del pop, George Michael dejó su huella en los años ochenta y noventa con numerosas canciones, convertidas en temas de culto e indisociables de una época donde los videoclips garantizaban el éxito en igual o mayor medida que las propias melodías.





Estos son 10 títulos emblemáticos.

En el grupo Wham!

"Wake me up before you go-go" (1984).

Primer éxito del dúo formado por George Michael y Andrew Ridgeley. El videoclip es típico de los ochenta: George Michael, que viste un pantalón corto bicolor y luce un peinado muy voluminoso, da saltos y canta delante de sus admiradoras.

"Last Christmas" (1984).

Esta canción se ha convertido en un clásico de las fiestas de fin de año, sobre todo en Reino Unido, aunque no hable de recuerdos navideños sino de una ruptura sentimental. El éxito ha sido versionado por Coldplay, Kylie Minogue o Taylor Swift.

"Careless Whisper" (1984).

Un solo de saxofón abre esta balada que hizo bailar a los enamorados en los años ochenta. George Michael la escribió a los 17 años. En el videoclip, se aleja de los colores chillones de la época y viste un traje negro.

En solitario

"Faith" (1987). Este éxito de su primer álbum en solitario tiene un aire roquero que contrasta con las canciones melosas de sus inicios. En el videoclip, el cantante viste una cazadora de cuera y lleva un pendiente con forma de crucifijo.

"I want your sex" (1987). "I want your sex/I want your love, I want your... sex": con un estribillo tan atrevido y un videoclip muy sexy con lencería y sábanas de seda, el cantante tuvo problemas con la censura, por ejemplo con la BBC. Sin embargo, la última imagen del vídeo mandaba un mensaje menos polémico: "Explore monogamy" ("Exploremos la monogamia") en una época en la que el sida causaba estragos.

"One more try" (1987). Esta balada romántica de seis minutos deja entrever a un George Michael más sombrío, que canta sobre el miedo a comenzar una nueva relación amorosa.

"Freedom !" (1990). Para el vídeo de esta canción del álbum "Listen Without Prejudice", George Michael llamó a algunas de las modelos más famosas de la época -Cindy Crawford, Naomi Campbell y Linda Evangelista-, que aparecen cantando en playback.

"Dont let the sun go down on me" (1991). Esta versión en directo con Elton John, el autor de la canción, tuvo un inmenso éxito y se convirtió en un clásico de George Michael en el escenario.

"Jesus to a child" (1996). George Michael no reveló su homosexualidad hasta 1998, pero fue dejando pistas anteriormente. Escribió esta canción de siete minutos en memoria de su exnovio, el brasileño Anselmo Feleppa, fallecido en 1993.

Outside (1998). Ese año, George Michael, que ya no era tan popular como en los ochenta, fue detenido por atentado contra el pudor en unos aseos públicos frecuentados por la comunidad homosexual de Beverly Hills. Tras revelar su homosexualidad, se rió de aquel episodio en esta canción, una oda al sexo libre con un videoclip paródico.

