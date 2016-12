Los homenajes a George Michael también llegaron desde ámbitos por fuera del estrictamente musical. "Acabo de enterarme de la muerte de mi amigo George Michael. Era un talento brillante. Estoy muy triste", escribió la popular presentadora de televisión estadounidense Ellen DeGeneres.



"No, no, George Michael también. Otro grande musical nos deja este año. 2016 puede irse al diablo", escribió el futbolista británico Gary Lineker, el más popular de la generación de Michael.



El actor de "Star Trek" George Takei reunió en un un tuit algunos de los grandes éxitos de Michael: "Rest with the glittering stars, George Michael. Youve found your Freedom, your Faith. It was your Last Christmas, and we shall miss you." (Descansa entre las rutilantes estrellas, George Michael, encontraste tu libertad, tu fe, fue tu última Navidad y te vamos a extrañar).



El alcalde de Londres Sadiq Khan dijo que Michael "nos trajo alegría a millones" y el líder opositor laborista Jeremy Corbyn saludó en él a un "firme respaldo" a la causa de los gays y los trabajadores.



Tras años de especulaciones acerca de su inclinaciones, Michael reveló públicamente su homosexualidad en 1998, tras ser detenido por comportamiento promiscuo en un baño público de Los Ángeles.



La organización homosexual Stonewall comentó: "Inspiraste a muchos y tu música vivirá en el corazón de nuestra comunidad".