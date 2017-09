Foo Fighters estrena nuevo disco

La banda Foo Fighters estrenó su esperado disco Concrete & Gold este 15 de septiembre. La apuesta musical cuenta con 10 nuevos temas, de los cuales ya se conocían los sencillos Run, The sky is a neighborhood y The Line, liberados en los últimos meses.





Ahora, el grupo encabezado por el ex Nirvana, Dave Grohl, publica su noveno álbum de estudio: el primer lanzamiento desde su EP Saint Cecilia, que salió al mercado en 2015.





Su publicación llegó acompañada de un especial video donde, usando animaciones, cuentan cómo se gestó este álbum.

Foo Fighters - The Sky Is A Neighborhood



Durante la promoción de este material, los músicos adelantaron que se trataría de un "disco extraño" y que contaría con "un grupo de invitados, entre ellos algunos que realmente los sorprenderán".





Entre ellos destacan el ex The Beatles, Paul McCartney, quien tocó la batería en el tema Sunday Rain; la voz del destacado miembro de Boyz II Men, Shawn Stockman, en el tema Concrete and Gold; y la cantante Alison Mosshart (The Kills, The Dead Weather), quien aparece en las canciones La Dee Da y The Sky Is a Neighborhood.





Fuente: La Tercera