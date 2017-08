La banda mendocina lanzó su segundo álbum de estudio a fines del mes pasado, y luego de dos adelantos con los videos de Disappear y San Francisco, este jueves en vivo Huge entrega Pakanusa.





Al igual que en Mexico on the Moon (primer disco editado en 2015), "los Huge" nos invitan a realizar un viaje musical a través de las ocho canciones que nos ofrecen en plan 2017. Huge the Cara te lleva por paisajes cosmopolitas, se expresan en dos idiomas, con mayor presencia esta vez del español y, en lo musical, juegan con propuestas que se pasean entre lo rítmico y lo lírico. El lugar elegido para la presentación oficial es Taverna Culture Hall, la fecha: jueves 3 de agosto a las 20hs, lo malo, los 400 tickets se agotaron en pocos minutos, en sólo media hora se volaron, por ello prometen una nueva fecha de la que te informaremos en breve. Para el show de este 03 de agosto , "los Huge" nos prometen un show para ver desde el comienzo, las puertas abrirán a las 20. Se harán algunas intervenciones y se generará un clima particular. Además la presentación contará con la presencia de músicos invitados. Podrán verse en escena a amigos de otras bandas de la gran nueva escena mendocina como: Pasado Verde, Spaghetti Western, o Fuego en Moscú, entre otros; serán invitados de lujo en lo que promete ser una noche diferente.





Acerca de Pakanusa lo graficaron así: Una montaña rusa de emociones en "Welcome". Un renovado sonido vintage en "San Francisco" o "Tell Me Why". Melodías que despiertan ganas de bailar en "Porno" o "Disappear". La nostalgia de "La Piel", que transmite esa alegría de estar tristes por algo. Homenajes a grandes como en "Lennon" o la estética de la tapa del álbum, que recuerda a Daft Punk. La locura desenfrenada y rockera en "The Real Rancho". El disco fue grabado en La Casa Latente y el Estudio Páramo en la Ciudad de Mendoza. La grabación, mezcla y producción fue llevada a cabo por Emiliano Ramirez. La masterización fue realizada por Nano Cremaschi y Gonza Del Peral.





