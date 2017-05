Pocos días atrás, los ingleses de Leicester, Kasabian, estrenaron su sexto disco, For Crying Out Loud, y horas atrás, la banda presentó el vídeo de "Are You Looking For Action?", un clip que estuvo a cargo del argentino Aitor Throup y para el cual contaron con invitados especiales.





El escenario elegido fue un club nocturno de Londres del que por ahora desconocemos el nombre y lugar, en el que puede verse al cantante Tom Meighan y al guitarrista y líder Serge Pizzorno bailando al ritmo de un tema con pulso electro funk. A propósito de esto, Pizzorno aseguró: "Fue una experiencia increíble crear un video musical como si fuera un espectáculo en vivo. Que pasara lo que pasara, iba a quedar así.





La adrenalina y la emoción de grabarlo de una sola vez para una audiencia en vivo fue irreal, y era la primera vez que muchos de nosotros hacíamos algo por el estilo". Y esta idea surgió de Aitor Throup, un argentino que llegó a Inglaterra en 1992, cuando tenía doce años, tras haber vivido en Argentina y en España. Allí estudió diseño de moda en la Metropolitan University de Manchester, para después hacer un Máster en el Royal College of Art en Londres. Graduado como el mejor de su clase, y con varios premios recibidos, Aitor se hizo famoso por crear siempre colecciones conceptuales, en las que el movimiento y la anatomía son sus protagonistas, y en los últimos años, entre las múltiples tareas de su estudio, ha grabado videos, uno muy famoso para Damon Albarn , Everyday Robots, y ahora dirigió el nuevo clip de una de sus bandas favoritas, Kasabian.





ksbn 1



Kasabian está de vuelta con un explosivo álbum: 'For Crying Out Loud', esta es la sexta producción de estudio de los ingleses, ya está disponible en todos los formatos este disco que fue escrito y producido por la guitarra y voz del grupo, Serge Pizzorno, y grabado en Sergery, el estudio que tienen en su ciudad, Leicester, 'For Crying Out Loud' tiene 12 temas con lo mejor del sonido Kasabian, ese que los ha erigido como una de las mejores bandas de Reino Unido. Y según Pizzorno : "Decidí darme seis semanas para escribir un álbum como solía hacerse y eso hizo que todo fuera muy inspirador", dijo Serge a través de un comunicado oficial. "Me aseguré de que no fuera a estar sobrecargado de nada, quería que fueran canciones clásicas". Kasabian deseaba hacer un disco con un verdadero sonido de guitarras. "Queríamos hacer un álbum muy positivo, lleno de esperanza y de guitarras para recordarle a la gente que estas siguen siendo relevantes", agregó Serge.





La banda había tenido cuatro álbumes # 1 en el Reino Unido y ha vendido más de 5 millones de álbumes en todo el mundo, y llegaron con este reciente trabajo, nuevamente al número del listado de álbumes de Reino Unido, y antes del divertido Are You Looking For Action?" que conocimos ahora, habían cortado : You're in Love with a Psycho.





ksbn 2



